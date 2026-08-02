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Video Viral: విజయవాడలోని కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో యువతి రీల్స్.. వీడియోపై నెటిజన్లు ఫైర్.!.

Vijayawada durga temple:  దుర్గమ్మ సన్నిధిలో యువతి డ్యాన్స్ చేస్తు రీల్స్ రికార్డు చేసింది. దీనిపై అక్కడున్న భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేవాలయం సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:46 PM IST
Video Viral: విజయవాడలోని కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో యువతి రీల్స్.. వీడియోపై నెటిజన్లు ఫైర్.!.
Image Credit: womanreelinvijayawadadurgatemple

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: విజయవాడలోని కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో యువతి రీల్స్.. వీడియోపై నెటిజన్లు ఫైర్.!.
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