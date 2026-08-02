/Video Viral: విజయవాడలోని కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో యువతి రీల్స్.. వీడియోపై నెటిజన్లు ఫైర్.!.

Woman making dance reels In Vijayawada durga temple: ఇటీవల తరచుగా కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్ కోసం పవిత్రమైన గుళ్లలో కూడా రీల్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవాలయాలు చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశాలు. ఎంతో భక్తి, భావనలతో చాలా మంది గుడికి వచ్చి తమ మొక్కుల్ని తీర్చుకుంటారు. ఇటీవల కొంత మంది దేవాలయాల్లో రీల్స్ చేసుకుంటూ కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఒక యువతి చేసిన డ్యాన్స్ రీల్స్ కాంట్రవర్సీగా మారింది.
Vijayawada ..
Security lapse on Vijayawada Indrakeeladri..
Youth who made reels in front of Indrakeeladri Rajagopuram and posted on Instagram..
Youth dancing while making reels in front of Rajagopuram...
Devotees fuming over the security lapse... pic.twitter.com/KPxmE0UeOf
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) August 2, 2026
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయవాడలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మనం తరచుగా తిరుమలలో కొంత మంది రీల్స్ చేసుకుంటూ వివాదాస్పదంగా ప్రవర్తిస్తారు. వీరిపై టీటీడీ కేసులు సైతం పెడుతుంది.ఆ తర్వాత శ్రీశైలంలో కూడా కొన్ని నెలల క్రితం ఒక యువతి రీల్స్ చేసిన ఘటన పెద్ద రచ్చగామారింది.
తాజాగా.. విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ సన్నిధికి దగ్గరలో రాజగోపురంవద్ద ఒక యువతి డ్యాన్స్ చేస్తు రీల్స్ రికార్డు చేసింది. దీన్ని చూసిన అక్కడి భక్తులు సీరియస్ అయ్యారు. అసలు కొండపైకి సెల్ ఫోన్ లను అనుమతించరు. మరీ యువతి ఎలా ఫోన్ తీసుకొనివచ్చింది. మరోవైపు ఆమె డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు.
అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇలాంటి వీడియో చిత్రీకరణ జరగడం, భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించకపోవడం ఇప్పుడు రచ్చకు దారితీసింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా రీల్స్ చేయడం ఏంటని భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు.
ఈ ఘటనతో ఆలయంలో భద్రతా పర్యవేక్షణపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
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