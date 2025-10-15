Woman molested in running train between Guntur and peddakurapadu: ఇటీవల కాలంలో మహిళల భద్రత పెనుసవాల్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు ఎన్నిచట్టాలు తీసుకొచ్చిన, ఎన్నికఠిన చర్యలు తీసుకున్నా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఏ ఒక్కర్ని వదలడంలేదు. ప్రతి రోజు మహిళలపై వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన అమ్మాయిలు, మహిళలు తిరిగి ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇటీవల రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో కూడా అమ్మాయిలపై వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట ,చోరీ ఘటనలు కూడా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.
తాజాగా.. ఏపీలోని గుంటూరు, పెద్దకూరపాడు స్టేషన్ మధ్య మహిళపై అత్యాచారం పెద్ద సంచలనంగా మారింది. ఏపీలోని (Andhra Pradesh) గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. చర్లపల్లి వెళ్లేందుకు ఓ మహిళ రైలెక్కింది. రైలు సత్రగంజ్ నుంచి చర్లపల్లి వెళ్తున్న సమయంలో ఆమెకు ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది.
రాత్రి 7:05 గంటలకు రైలు గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో ఆగినప్పుడు ఆమె కోచ్లో ఒంటరిగా ఉంది. నల్ల చొక్కా, బూడిద రంగు ప్యాంటు ధరించి, బ్యాగ్తో పాటు 40 ఏళ్ల వయసున్న పొట్టి వ్యక్తి లేడీస్ కోచ్ దగ్గరకు వచ్చాడు.
మెల్లతో ఆమెతో మాటలు కలిపాడు. అయితే.. బాధితురాలు అది మహిళల కోచ్ అని తెలియజేసి తలుపు లాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆ వ్యక్తి ఆమెను దానిని తెరవమని ఒప్పించి, లోపలికి వెళ్లి లోపలి నుండి మూసివేసాడు.
గుంటూరు, పెద్దకూరపాడు స్టేషన్ల మధ్య రైలు నడుస్తుండగా, నిందితుడు ఆ మహిళను కత్తితో బెదిరించి, శారీరకంగా, లైంగికంగా వేధించాడు. దీంతో ఆమె షాక్ కు గురైంది. ఆమె వద్ద ఉన్న రూ.5,600, మొబైల్ ఫోన్ ఉన్న హ్యాండ్బ్యాగ్ను కూడా దొంగిలించాడు. రైలు పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్ సమీపించగానే, నిందితుడు కదులుతున్న రైలు నుండి దూకిపారిపోయాడు.
Read more: Video Viral: యూనివర్సీటీలో ఘోరం.. క్లాసు నడుస్తుండగా యువతీ యువకుల ముద్దులాట.. వీడియో..
బాధితురాలు చర్లపల్లికి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్ లో రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు తదుపరి దర్యాప్తు కోసం కేసును ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నడికుడి పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook