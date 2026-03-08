English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ntr District: జీలకర్రబెల్లం పెట్టాక బిగ్ ట్విస్ట్.!. మొగుడు వద్దు ప్రియుడే ముద్దంటూ యువతి రచ్చ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ntr District: జీలకర్రబెల్లం పెట్టాక బిగ్ ట్విస్ట్.!. మొగుడు వద్దు ప్రియుడే ముద్దంటూ యువతి రచ్చ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Bride called off wedding in mylavaram: మండపంలో తన ప్రియుడ్ని చూసి యువతి ఎమోషనల్ అయ్యింది. వెంటనే అందరి ముందు పీటల మీద నుంచి లేచి తనకు ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని తెల్చి చెప్పింది. దీంతో అక్కడున్న వారంతా నోరెళ్ల బెట్టారు. ఏపీలో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:50 PM IST
  • పీటల మీద ఆగిన పెళ్లి..
  • ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వెరైటీ ఘటన..

Trending Photos

Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
8
Lucky Zodiac Signs
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
7
Tomorrow School holiday
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
6
EPFO EPS rules
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
Ntr District: జీలకర్రబెల్లం పెట్టాక బిగ్ ట్విస్ట్.!. మొగుడు వద్దు ప్రియుడే ముద్దంటూ యువతి రచ్చ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Woman ready to elopes with her lover after jeelakarra bellam in ntr district: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లళ్లలో ఒకరితో మరోకరు మాట్లాడే స్కొప్ తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదే ప్రేమ పెళ్లిళ్లు అయితే వారితో ముందు కొంత కాలం జర్నీ చేస్తారు.ఆ తర్వాత ఇద్దరు కూడా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒకరి అభిప్రాయాలు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ లు నచ్చితే రిలేషన్ కంటీన్యూ చేస్తున్నారు. లేదంటే బ్రేకప్ లు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం తమ ప్రేమ వ్యవహరాలు పెద్దలకు చెప్పేందుకు భయపడిపోతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరికొంత మందిని పెద్దలు చచ్చిపోతామని బెదిరించి పెళ్లిళ్లకు ఓప్పిస్తున్నారు. తీరా పెళ్లి రోజు  మాజీ ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలు నేరుగా పెళ్లిలో ఎంట్రీ ఇచ్చి రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు.ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు హత్యలు, దాడులు ప్రతిదాడులు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి .ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెళ్లి వేడుకలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. మైలవరంలో స్థానికంగా  ఉన్న యువతీ, యువకుడికి పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి నిశ్చయం చేశారు. పెళ్లివేడుక ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది. అతిథులు, బంధువులు, అందరు హజరై మండమంతా ఫుల్ బిజీగా ఉంది. బాజా బజంత్రిలు, డీజే పాటలు, పసందైన వంటల సువాసనలతో మండం అంతా ఉల్లాసంగా ఉంది.

స్టేజీ మీద పెళ్లి తంతు కూడా జరుగుతుంది. జీలకర్ర బెల్లంను వధువరులు ఒకరి తలపై మరోకరు పెట్టుకున్నారు. మరికొన్ని నిముషాల్లో యువతి మెడలో తాళి బొట్టు కట్టడమే ఆలస్యం. ఇంతలో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. పెళ్లి మండపంలోకి ఒకయువకుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతడ్ని చూడగానే పీటల మీద నుంచి యువతి లేచి నేరుగా అతని పక్కన వెళ్లి నిల్చుంది. దీంతో అక్కడి వారు ఖంగుతిన్నారు. అందరీ ముందు తనకు ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని తన ప్రియుడితో ఉంటానని స్పష్టం చేసింది.

Read more: Snake Video: అరె వావ్.. అద్దంలో చూసి మురిసిపోయి, మెలికలు తిరుగుతున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

ఈ పరిణామంతో అక్కడి వారు అతడ్ని కొట్టేందుకు వచ్చారు. కానీ యువతి మాత్రం దీనిపై మరో ఆలోచనలేదని స్పష్టం చేసింది. యువకుడి కుటుంబం మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఈ పెళ్లి కోసం రూ.20 లక్షలు ఖర్చయిందని ముందే చెప్పుంటే అయిపోయేదని యువతిపై మండి పడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈపెళ్లి పంచాయితీ కాస్త పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్లింది. దీనిపై స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NTR DistrictWoman elopes with her loverwedding drama in mylavaramlover entry in weddinglove affair

Trending News