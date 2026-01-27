Woman victim sensational comments on Janasena mla arava Sridhar: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం పెనుదుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ దొరుకుతాడో అంటూ అపోసిషన్ పార్టీలు కాచుకుని ఉంటాయి. ఆయన ఎంత నిబద్దతో ఉన్నా, ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి చేరుకున్న కొంత మంది పార్టీలోని చీడపురుగుల వల్ల ఆయనకు చెడ్డపేరు వస్తుంది. మొత్తంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో తిరుపతి జిల్లా రైల్లే కోడూర్ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం సంచలనంగా మారింది. ఆయన ఉద్యోగంపేరుతో ఒక మహిళను లోబర్చుకున్నాడు. మొత్తంగా ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారంను మహిళ సోషల్ మీడియా వేదికగా బైటపెట్టింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన ఉద్యోగినితో రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ రాసలీలలు
ప్రగ్నెంట్ చేసి అబార్షన్.. భర్తకు విడాకులు ఇవ్వాలని బెదిరింపులు.. చెప్పిన మాట వినకపోతే మూడేళ్ల కొడుకును చంపేస్తానని వార్నింగ్
రైల్వే కోడుర్కు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ గెలిచాక ఆయనకు ఫెస్ బుక్ లో విషేస్ చెప్పానని అన్నారు. రెండు మూడు గంటల పాటు తనతో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు.ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ యాప్ లో తనకు మెస్సెజ్ చేశాడని చెప్పింది. తన భర్త దూరంగా ఉంటున్న విషయంకూడాతెలుసుకున్నాడని చెప్పింది. ఒకసారి తనకు సెక్సువల్గా సహకరించాలని అడిగితే నో చెప్పినట్లు చెప్పింది.
ఆ తర్వాత ఒకరోజు కారులో బైటకు వెళ్దామని తీసుకెళ్లారని అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తనను కొడుతూ తన పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు, ఘోరంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది. కారులోనే తనపై అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడని చెప్పింది. ఆ తర్వాత తరచుగా ఇంటికి వస్తు తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తు, కొడుకును చంపుతానని చెప్పి బలవంతంగా అనుభవించేవాడని చెప్పింది.
ఇలా ఏడాదిన్నరగా వేధిస్తున్నాడని చెప్పింది. ఒకసారి ప్రెగ్నెంట్ అయితే పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి, భర్తతో డైవర్స్ తీసుకొవాలని చెప్పాడని చెప్పింది. ఆతర్వాత మరల ముఖం చాటేశాడని, ఇలా ఏడాదిలో తనకు ఐదుసార్లు అబార్షన్ లుచేయించాడని చెప్పింది.
మొత్తంగా తనకుటుంబాన్నికూడా తనకు దూరం చేశాడని, భర్తను ఫోన్ లు చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ మహిళ తన బాధను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. తనకు న్యాయం చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వంకు డిమాండ్ చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఏపీరాజకీయాల్లో ప్రకంపనలకు కారణమౌతుంది. దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.
