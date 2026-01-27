English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఏపీ
Victim reveals shocking comments on Mla arava sridhar: తనను రోజు ఇంటికి వచ్చి వేధించేవాడని మహిళ తన బాధను చెప్పుకుంది. అతని  వల్ల ఏడాదిన్నరలో ఏకంగా ఐదుసార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయినట్లు తన గోడుకు చెప్పుకుంది. మొత్తంగా ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 27, 2026, 09:05 PM IST
  • మహిళకు జనసేన ఎమ్మెల్యే వేధింపులు..
  • అసలు విషయం బైటపెట్టిన బాధితురాలు..

Woman victim sensational comments on Janasena mla arava Sridhar: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం పెనుదుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ దొరుకుతాడో అంటూ అపోసిషన్ పార్టీలు కాచుకుని ఉంటాయి. ఆయన ఎంత నిబద్దతో ఉన్నా, ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి చేరుకున్న కొంత మంది పార్టీలోని చీడపురుగుల వల్ల ఆయనకు చెడ్డపేరు వస్తుంది. మొత్తంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో తిరుపతి జిల్లా రైల్లే కోడూర్ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం సంచలనంగా మారింది. ఆయన ఉద్యోగంపేరుతో ఒక మహిళను లోబర్చుకున్నాడు. మొత్తంగా ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారంను మహిళ సోషల్ మీడియా వేదికగా బైటపెట్టింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

రైల్వే కోడుర్కు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ గెలిచాక ఆయనకు ఫెస్ బుక్ లో విషేస్ చెప్పానని అన్నారు. రెండు మూడు గంటల పాటు తనతో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు.ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ యాప్ లో తనకు మెస్సెజ్ చేశాడని చెప్పింది. తన భర్త దూరంగా ఉంటున్న విషయంకూడాతెలుసుకున్నాడని చెప్పింది. ఒకసారి తనకు సెక్సువల్గా సహకరించాలని అడిగితే నో చెప్పినట్లు చెప్పింది.

ఆ తర్వాత ఒకరోజు కారులో బైటకు వెళ్దామని తీసుకెళ్లారని అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తనను కొడుతూ తన పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు, ఘోరంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది. కారులోనే తనపై అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడని చెప్పింది. ఆ తర్వాత తరచుగా ఇంటికి వస్తు తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తు, కొడుకును చంపుతానని చెప్పి బలవంతంగా అనుభవించేవాడని చెప్పింది.

ఇలా ఏడాదిన్నరగా వేధిస్తున్నాడని చెప్పింది. ఒకసారి ప్రెగ్నెంట్ అయితే పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి, భర్తతో డైవర్స్ తీసుకొవాలని చెప్పాడని చెప్పింది. ఆతర్వాత మరల ముఖం చాటేశాడని, ఇలా ఏడాదిలో తనకు ఐదుసార్లు అబార్షన్ లుచేయించాడని చెప్పింది.

Bhumika chawla: పవన్ కళ్యాణ్ యువతకు ఒక రోల్ మోడల్.!. భూమిక ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

మొత్తంగా తనకుటుంబాన్నికూడా తనకు దూరం చేశాడని, భర్తను ఫోన్ లు చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ మహిళ తన బాధను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. తనకు న్యాయం చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వంకు డిమాండ్ చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఏపీరాజకీయాల్లో ప్రకంపనలకు కారణమౌతుంది. దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Arava SridharJanasena partyMla arava Sridharpawan kalyanWoman allegations on arava Sridhar

