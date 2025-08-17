Nellore Prisoner Romance: ఏపీలో మరో సంచలనం.. ఆస్పత్రిలో బెడ్ మీద మహిళతో ఖైదీ రొమాన్స్.. యవ్వారం ఏంటంటే..?

Woman romance with prisoner at Nellore govt hospital: ఏపీలోని నెల్లూరులో జరిగిన ఒక షాకింగ్ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గూడురుకు చెందిన రౌడీ షీటర్ శ్రీకాంత్ జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు. ఇటీవల అనారోగ్యంతో అతను పెరోల్ మీద బైటకు వచ్చాడు అయితే.. అతను.. నెల్లూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉండగా ఒక మహిళతో రాసలీలల్లో ఉన్న వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
దీనిపై ఏపీ పోలీసు శాఖపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే.. ఆసుపత్రిలో ఖైదీతో ఉన్న అరుణ అనే మహిళతో ఖైదీ సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన అరుణ అనే మహిళ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో ఉన్న పరిచయాలతో ఖైదీ ప్రియుడ్ని బయటకు రప్పించిందన్న ఆరోపణలు దుమారం రాజేశాయి. హత్య కేసులో ఉన్న గూడురుకు చెందిన శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తికి కోర్టు జీవిత ఖైదు శిక్ష వేసింది. అతను 2010 నుంచి నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో అతను ఖైదీగా ఉన్నాడు.
ఈ క్రమంలో.. 2014 ఫిబ్రవరి 12న జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాడు. పెరోల్ విషయంలో ఇప్పటికే.. నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల ఎస్పీలు, నెల్లూరు జైల్ సూపరింటెండెంట్ అభ్యంతరం తెలిపారు. ఉన్నతాధికారులు చెప్పిన మాటలు విన్పించుకోకుండా.. కొన్ని రోజుల కిందట హోం శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Read more: Roja Supports Junior NTR Video: సూర్యుడ్ని అరచేతితో అడ్డుపెట్టి ఆపలేరు.!. పవన్పై ఖతర్నాక్ పంచ్లు వేసిన రోజా.. వీడియో వైరల్..
శ్రీకాంత్ జైలులో ఉండగా.. బైట దందాలు నడ్పించిన మహిళతోనే రొమాన్స్ జరిపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో, సోషల్ మీడియా వేదికగా రచ్చ నడుస్తొంది. మరోవైపు సదరు మహిళ ఒక ఎస్పీతో గోవాకు వెళ్లిందని, ఆ తర్వాత ఆమె ప్రియుడికి పెరోల్ దొరికిందని కూడా టాక్ నడుస్తొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి