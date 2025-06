Woman Tied To Tree in Kuppam Video: చంద్రబాబు ఇలాఖాలో ఘోరం.. మహిళను చెట్టుకు కట్టేసి కొరడా దెబ్బలు.. వీడియో ఇదే..

Woman tied to a tree and beaten brutally in kuppam: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇలాఖలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కుప్పం మండలం నారాయణ పురం గ్రామంలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లాలో కుప్పంలో ఘెరం చోటు జరిగింది.

నారాయణ పురంకు చెందిన తిమ్మరాయప్ప అనే వ్యక్తి.. అదే గ్రామానికి చెందిన మునికన్నప్ప వద్ద రూ. 80 వేల అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అప్పులు తీరకపోవడంతో గ్రామంలో అప్పులు ఎక్కువ కావడంతో.. ఊరు విడిచి వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు.. అతని భార్య.. శిరీష పుట్టిల్లు శాంతిపురం మండలం కెంచబల్లలో ఉంటూ బెంగళూరులో కూలీపనుల కోసం వెళ్తు జీవనం సాగిస్తున్నారు.

SHOCKING HORROR in Andhra Pradesh!

In CM Chandrababu Naidu’s own Kuppam, a 25-yr-old woman was tied to a tree & beaten brutally by a TDP worker for failing to repay a loan her husband took years ago and abandoned her and her children.

What’s happening to women’s safety in… pic.twitter.com/9kf1c84nsx

