Woman tortures her son in chittoor: సాధారణంగా తల్లి మించిన దైవంలేదని చెప్తారు. నవమాసాలు మోసి, కని పెంచి మరీ తమ పిల్లల కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తుంది. తమ పిల్లల కోసం నిరంతరం కష్టపడి పనిచేస్తుంది. ఈ క్రమంలో కొంత మంది కన్న తల్లులు ఇటీవల తమ పిల్లల పాలిట కసాయి వారిలా మారుతున్నారు. వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి కట్టుకున్న వాళ్లనే కాదు..నవమాసాలు కనిపెంచిన కన్నపిల్లల్ని కూడా కాటికి పంపుతున్నారు.
అసలు చాలా మంది తమ పిల్లలకు ఏదైన జరిగితే విలవిల్లాడిపోతారు. అలాంటిది ఇంత క్రూరంగా హత్యలు చేయడంవంటి వార్తలు అందర్ని కలిచి వేస్తున్నాయి. ఏపీలోని చిత్తూరులో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
చిత్తూరు జిల్లా వీకోటలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వీకోట ఈశ్వర్ నగర్లో నివాసముంటున్న ఇంద్రజ భర్త కొన్ని నెలల క్రితం చనిపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఎర్రచేనుకు చెందిన రాజుతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఇటీవల తమ కొడుకు వివాహేతర సంబంధానికి కొడుకు విశాల్ (7) అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన తల్లి అతనిపై టార్చర్ కు దిగింది.
ప్రియుడుతో కలిసి శరీరం, ప్రైవేట్ పార్ట్ లలో బ్లేడుతో కోసి, విచక్షణారహితంగా దాడి చేసింది. అతను బాధతో వద్దని విలవిల్లాడుతున్న కూడా అమానవీయంగా ప్రవర్తించింది.
ఆతర్వాత ఈ విషయం కాస్త ఇరుగుపొరుగువారికి తెలియడంతో వీరి యవ్వారం కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. బాలుడ్ని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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