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Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ప్రియుడితో రొమాన్స్‌కు అడ్డొస్తున్నాడని కన్న కొడుకు ప్రైవేట్ పార్ట్‌లను బ్లేడుతో కోసి.!.

Chittoor Crime news: తమ  వివాహేతర సంబంధానికి కొడుకు విశాల్ (7) అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన తల్లి అతని పట్ల అత్యంత అమానవీయంగా ప్రవర్తించింది. ఏపీలోని చిత్తూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరిని షాక్ కు గురిచేస్తుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:24 PM IST
Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ప్రియుడితో రొమాన్స్‌కు అడ్డొస్తున్నాడని కన్న కొడుకు ప్రైవేట్ పార్ట్‌లను బ్లేడుతో కోసి.!.
Image Credit: chittoorwomanillicitaffair

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ప్రియుడితో కలిసి కన్న కొడుకు ప్రైవేట్ పార్ట్‌లలో బ్లేడుతో కోసి మరీ.!.
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