/ Video Viral: ఇదెక్కడి లొల్లిరా నాయన.. ఉచిత బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు.. వీడియో వైరల్..

Women fighting in free bus Andhra pradesh: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయా ప్రభుత్వాలు ఉచిత బస్సు పథకంను అమలు చేస్తున్నాయి. అయితే.. ఫ్రీ బస్సు పథకంకు మహిళల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మొత్తంగా కొంత మంది మహిళలు మాత్రం ఉచిత బస్సు పథకంను పూర్తిగా అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. అవసరం ఉన్నా లేకపోయిన ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఇతరులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురౌతున్నారు. సీట్ల కోసం, చిన్నచిన్న విషయాలలో బస్సులలో తోటి ప్రయాణికులతో కొంత మంది మహిళలు వాగ్వాదంకు దిగి గొడవలు పడుతున్నారు.
ఫ్రీ బస్సులో సీట్ల కోసం లొల్లి
పరిగి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులో సీటు కోసం జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్న మహిళలు pic.twitter.com/hxbzeT19Td
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 13, 2026
ఈ నేపథ్యంలో డ్రైవర్ లు, కండక్టర్ లపై కూడా దాడికి వెనుకావడటంలేదు. తాజాగా.. ఏపీలో పరిగి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న ఒక బస్సులో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పరిగి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులో సీటు కోసం మహిళలు జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. నలుగురు మహిళలు కలిసి పాపం.. ఒక మహిళ మీద దాడికి దిగారు. చుట్టుపక్కల వారు ఎంతగా చెప్పిన కూడా వారు వినిపించుకోలేదు. మొత్తంగా అక్కడున్న వారు వీరి గొడవలకు భయపడిపోయిబస్సు నుంచి దిగి వెళ్లిపోయారు.
కానీ వారు మాత్రం జుట్టు పట్టుకుని నువ్వా.. నేనా.. అన్న విధంగా గొడవలకు దిగారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నాడు. వినాయక చవితి పండగ వేళ ఈ రచ్చ ఏంటని, అడ్జస్ట్ మెంట్ చేసుకునిపోతే అయిపోతుంది కదా.. అంటూ కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.
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