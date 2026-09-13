Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • / Video Viral: ఇదెక్కడి లొల్లిరా నాయన.. ఉచిత బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి లొల్లిరా నాయన.. ఉచిత బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు.. వీడియో వైరల్..

Andhra Pradesh free bus:  పరిగి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులొ కొంత మంది మహిళలు జుట్టు పట్లుకుని పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:28 PM IST
Video Viral: ఇదెక్కడి లొల్లిరా నాయన.. ఉచిత బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womenfightinbusvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: ఇదెక్కడి లొల్లి.. ఉచిత బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5