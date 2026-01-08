Visakhapatnam: ఓర్నాయనో.. వాలుజడలో మల్లెపూలు కాదు.. బంగారం తోసిన కిలేడీలు.. ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన..

Women gang gold robbery in visakhapatnam: ఇటీవల కాలంలో బంగారం రేట్లు రోజు రోజుకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అసలు ఫ్యూచర్ లో బంగారంను కొనగలమా అన్న అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఇప్పుడు అప్పులు చేసి మరీ బంగారంను కొనేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బంగారు షాపుల్లో చోరీలు, రోడ్ల మీద మహిళల మెడల్లో నుంచి చైన్ లు, గొలుసులను కొంత మంది కేటుగాళ్లు లాగేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది లేడీ గ్యాంగ్ లు సైతం కస్టమర్ లో షాపుల్లో వెళ్లి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ఒకటి ఏపీలోని విశాఖలో చోటు చేసుకుంది. విశాఖపట్నంలో బంగారు షాపులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొంత మంది కిలేడీ గ్యాంగ్ బంగారం కొనడానికి వచ్చినట్లు బిల్డప్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా.. సిబ్బందిని తమ మాయ మాటల్లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా బంగారం ఉంగరాలు, పాపడ బిల్లలుతీసుకుని జుట్టు గొక్కున్నట్లు ఆ కొప్పులో పెట్టారు.
వీరి తతంగాన్ని సీసీకెమెరాలో షాప్ సిబ్బంది గమనించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పటి వరకు వీరిని మాటల్లో ఉంచారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి జడకొప్పులో దాచిన బంగారంను మెల్లగా బైటకు తీశారు.
Read more: Venu Swamy: ఎంత నెగిటివ్ చేస్తే అంత పాజిటివ్.!. వైఎస్ జగన్పై వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ఆ తర్వాత ఈ కిలేడీ గ్యాంగ్ ను అరెస్ట్ చేశారు. అదే విధంగా గాజువాకలోని ఒక నగలషాపుతో పాటుగా, పెందుర్తిలోని ఓ జ్యూవెలరీ షాపులో చోరీలకు ప్లాన్ వేసిన వారిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేసి స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి