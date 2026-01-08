English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Visakhapatnam: ఓర్నాయనో.. వాలుజడలో మల్లెపూలు కాదు.. బంగారం తోసిన కిలేడీలు.. ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన..

Women gang gold thefting in visakhapatnam: బంగారం నగలు తీసుకుని మహిళలు నెమ్మదిగా తమ జుట్టులోని కొప్పులో తోయడం ప్రారంభించారు. దీన్ని షాపు సిబ్బంది సీసీ కెమెరాలో చూశాడు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం రచ్చగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:22 PM IST
  • ఏపీలో చోరీ ఘటన..
  • గొల్డ్ షాపులో కిలేడీలు..

Women gang gold robbery in visakhapatnam: ఇటీవల కాలంలో బంగారం రేట్లు రోజు రోజుకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అసలు ఫ్యూచర్ లో బంగారంను కొనగలమా అన్న అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఇప్పుడు అప్పులు చేసి మరీ బంగారంను కొనేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం  బంగారు షాపుల్లో చోరీలు, రోడ్ల మీద మహిళల మెడల్లో నుంచి చైన్ లు, గొలుసులను కొంత మంది కేటుగాళ్లు లాగేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు.  

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది లేడీ గ్యాంగ్ లు సైతం కస్టమర్ లో షాపుల్లో వెళ్లి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ఒకటి ఏపీలోని విశాఖలో చోటు చేసుకుంది. విశాఖపట్నంలో బంగారు షాపులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొంత మంది కిలేడీ గ్యాంగ్ బంగారం కొనడానికి వచ్చినట్లు బిల్డప్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా.. సిబ్బందిని తమ మాయ మాటల్లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా బంగారం ఉంగరాలు, పాపడ బిల్లలుతీసుకుని  జుట్టు గొక్కున్నట్లు ఆ కొప్పులో పెట్టారు.

వీరి తతంగాన్ని సీసీకెమెరాలో షాప్ సిబ్బంది గమనించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పటి వరకు వీరిని మాటల్లో ఉంచారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి జడకొప్పులో దాచిన బంగారంను మెల్లగా బైటకు తీశారు.

Read more: Venu Swamy: ఎంత నెగిటివ్ చేస్తే అంత పాజిటివ్.!. వైఎస్ జగన్‌పై వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఆ తర్వాత ఈ కిలేడీ గ్యాంగ్ ను అరెస్ట్ చేశారు. అదే విధంగా గాజువాకలోని ఒక నగలషాపుతో పాటుగా, పెందుర్తిలోని ఓ జ్యూవెలరీ షాపులో చోరీలకు ప్లాన్ వేసిన వారిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేసి స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

VisakhapatnamAndhra Pradeshwomen gang gold theftAP Crime Newswomen gold shop theft

