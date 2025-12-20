Y.S Jagan Birthday Cutout: కట్ ఔట్ చూసి కొన్ని కొన్ని నమ్మెయ్యాలి డూడ్.. జగన్ తాడేపల్లి నివాసం ముందు కేసీఆర్, కేటీఆర్ కటౌట్లు వైరల్..!!

Y.S Jagan Birthday Cutout: వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రేపు ( డిసెంబర్ 21) పుట్టిన రోజు జరుపుకోబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా జగన్ నివాసం ఉండే తాడేపల్లిలో పెద్దెత్తున ఫ్లెక్సీలు వెలసాయి. వాటిలో ఓ కటౌట్ ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కటౌట్ లో తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్ కనిపించడం ఈ ఆసక్తికర చర్చకు కారణం అయ్యింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కు, బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్ మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జగన్ సీఎం అవ్వకముందే అప్పటి టీఆర్ఎస్ తో వైసీపీకి రాజకీయంగా, వ్యక్తిగతంగా మంచి సత్సంబంధాలు కొనసాగాయి. రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిస్థితులు వేరైనా.. పరస్పర గౌరవం, అవసరాల ఆధారంగా ఈ బంధం కొనసాగుతూ వచ్చింది. వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా కేసీఆర్, కేటీఆర్ లతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించారు. మధ్యలో కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల వల్ల వారి మధ్య కొంత దూరం ఏర్పడినట్లు అనిపించినప్పటికీ.. ఆ బంధం పూర్తిగా తెగలేదని తాజాగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.
ఈ మధ్యే ఓ ప్రైవేట్ కార్యక్రమంలో వైఎస్ జగన్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తో కలిసి కనిపిండం మరోసారి తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. ఈనేపథ్యంలో రేపు అనగా డిసెంబర్ 21వ తేదీన జగన్ పుట్టినరోజు జరుపుకునేందుకు వైసీపీ శ్రేణులు రెడీ అవుతున్న సందర్భంలో గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ముందు జగన్ నివాస పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ కటౌట్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ కటౌట్లలో కేసీఆర్, కేటీఆర్ లు వైఎస్ జగన్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నట్లు ఉండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. వైఎస్ జగన్ తో బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసేలా వీటిని ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజును తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా నిర్వహించాలని వైసీపీ కార్యకర్తలు ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయం దగ్గరతోపాటు మరికొన్ని కీలక ప్రాంతాల్లోనూ కేసీఆర్, కేటీఆర్ భారీ కటౌట్లు ఏర్పాటు కావడం ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిసోతోంది. ఈ కటౌట్లు శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన డాక్టర్ రవీందర్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తాడేపల్లిలో రాకపోకలు సాగించే వారందరి చూపంతా ఈ కటౌట్లపై పడుతోంది.
ఇటీవల జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ నేతలు పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ అభిమాన భావం జగన్ నివాసం వరకూ రావడం రాజకీయంగా కొత్త చర్చలకు తావిస్తోంది. రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో భవిష్యత్తులో ఈ బంధం ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
