/Yerragondapalem Abortion: ఫోన్ సూచనలతో అబార్షన్.. వికటించిన వైద్యం..ఐదు నెలల గర్భిణి దుర్మరణం!

Yerragondapalem Abortion News: స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం.. వైద్యం వికటించి ప్రాణాలు కోల్పోయిన గర్భిణి యర్రగొండపాలెం మండల పరిధిలోని మురారిపల్లె గ్రామానికి చెందిన షేక్ మాబున్నీ (25) ఐదు నెలల గర్భిణి. ఆమెకు భర్త షేక్ చిన్నబాజీ, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. బుధవారం ఆమెకు తీవ్రమైన కడుపునొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు యర్రగొండపాలెంలోని జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న 'డాక్టర్స్ ప్రజా వైద్యశాల'కు తీసుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో ఆసుపత్రిలో ఎంబీబీఎస్ అర్హత కలిగిన వైద్యులెవరూ అందుబాటులో లేరు. అయినప్పటికీ సిబ్బంది ఆమెను చేర్చుకుని చికిత్స అందించేందుకు సిద్ధపడ్డారు.
ఫోన్ సూచనల ఆధారంగా సిబ్బంది నిర్వాకం గురువారం ఉదయం సదరు ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఓ వైద్యుడిని ఫోన్లో సంప్రదించి, మాబున్నీకి అబార్షన్ చేయాలని నిర్ణయించారు. వైద్యుడు ఫోన్ ద్వారా అందించిన సూచనల మేరకు, ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స అనుభవం లేని కాంపౌండర్ శ్యామ్, నర్సు కలిసి పిండాన్ని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి పరిస్థితి విషమించడంతో మాబున్నీ ఆసుపత్రిలోనే ప్రాణాలు విడిచింది.
జాతీయ రహదారిపై బంధువుల ఆందోళన వైద్య సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే ప్రాణం తీసిందని ఆరోపిస్తూ మృతురాలి కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు మృతదేహంతో జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి రాస్తారోకో చేపట్టారు. అక్రమంగా నడుస్తున్న సదరు ప్రైవేటు ఆసుపత్రిని వెంటనే సీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న ఎస్సై దేవకుమార్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారులతో మాట్లాడారు. భర్త చిన్నబాజీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అనుమతులు లేకుండా దశాబ్ద కాలంగా నిర్వహణ ఈ ప్రైవేటు వైద్యశాలను దాదాపు పదేళ్ల క్రితం ఎలాంటి అధికారిక అనుమతులు లేకుండానే ప్రారంభించినట్లు తెలిసింది. గతంలో ఓ ప్రభుత్వ వైద్యుడు దీనిని నడిపించగా, ఆయనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోలేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. రెండేళ్ల క్రితం ఆయన బదిలీ కావడంతో అప్పటి నుంచి కాంపౌండర్, నర్సులే డాక్టర్లుగా చలామణి అవుతున్నారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.
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