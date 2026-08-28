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Yerragondapalem Abortion: ఫోన్ సూచనలతో అబార్షన్.. వికటించిన వైద్యం..ఐదు నెలల గర్భిణి దుర్మరణం!

Yerragondapalem Abortion News: వైద్యుడి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకుండా, ఫోన్ ద్వారా ఇచ్చిన సూచనల ఆధారంగా అనుభవం లేని సిబ్బంది అబార్షన్ చేయడంతో ఐదు నెలల గర్భిణి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ విషాద ఘటన ప్రకాశం/మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చోటుచేసుకుంది. తీవ్ర రక్తస్రావంతో 25 ఏళ్ల మహిళ అక్కడికక్కడే మరణించగా, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంధువులు జాతీయ రహదారిపై ఆందోళన చేపట్టారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST
Yerragondapalem Abortion: ఫోన్ సూచనలతో అబార్షన్.. వికటించిన వైద్యం..ఐదు నెలల గర్భిణి దుర్మరణం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Yerragondapalem Abortion: ఫోన్ సూచనలతో అబార్షన్.. వికటించిన వైద్యం..ఐదు నెలల గర్భిణి దుర్మరణం!
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