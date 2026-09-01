/Sajjala vs Vijaya Sai: విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల కొట్టింది వాస్తవమే! ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ప్రకటన

YSRCP Attack: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకులుగా గుర్తింపు పొందిన విజయసాయి రెడ్డి, సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి మధ్య పెద్ద వివాదమే నడిచిందని.. ఈ క్రమంలో విజయసాయిపై సజ్జల దాడి చేశాడనే ప్రచారం తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. ఈ వివాదంపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. విజయసాయిని సజ్జల కొట్టింది నిజమేనని సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక అంశాలు తెలిపారు.
'విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డిని కొట్టింది వాస్తవమే. సజ్జల, విజయసాయి రెడ్డి మధ్య అంతర్గత వ్యవహారం నడుస్తోంది' అని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు. విజయసాయి రెడ్డి తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడారని.. తనకేమి అతడి మీద ప్రేమ లేదని స్పష్టం చేశారు. విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కొట్టిన మాట వాస్తవం అని పునరుద్ఘాటించారు. 2022లో మంగళగిరిలో జరిగిన ప్లీనరీ రెస్ట్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగిందని కీలక ప్రకటన చేశారు.
'వైఎస్సార్సీపీ ప్లీనరీలో వేదిక మీద ఎవరితో మాట్లాడించాలి అనే విషయంపై గొడవ వచ్చింది. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కొన్ని పేర్లు విజయసాయి రెడ్డి సూచిస్తే చొక్కా పట్టుకుని సజ్జల కొట్టారు' అని ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మరో సంచలన విషయం తెలిపారు. 'మరో అవమానం కూడా జరిగింది అది నాకు తెలుసు. నెల్లూరు జిల్లా ముత్తుకూరు మండలం తాళ్లపాడుకు ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో విజయసాయి రెడ్డి వచ్చారు. అప్పట్లో కాకుపల్లి వద్ద 100 కార్లు పెట్టి గౌరవంగా స్వాగతం పలికి మాలలు వేశా. వారం నేను అమరావతికి వెళ్లినప్పుడు సజ్జల నన్ను పిలిచి విజయసాయి రెడ్డి గురించి నీచంగా మాట్లాడారు' అని కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వివరించారు.
'ఎందుకు అన్ని కార్లు పెట్టావని అడిగారు. నేను సరదాగా తీసుకున్నాను. అత్యంత ఖరీదైన తప్పు (కాస్ట్లీస్ట్ మిస్టీక్) చేశావ్ అని నన్ను సజ్జల అన్నాడు' అని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు. సజ్జలకు సంబంధించిన మరో విషయాన్ని బయటపెట్టారు. 'అమరావతి రైతులు నెల్లూరుకి వచ్చినప్పుడు వర్షంలో ఇరుక్కున్నారు. నేను దారిలో వెళ్తూ వారిని కలిసి సామాన్యుడిగా మాట్లాడా. అమరావతి కోసం నేను రాలేదు. వరదల్లో చిక్కుకున్నారు. మీకు మెరుగైన వసతి చూపిస్తాం రూరల్ దాటే వరకు ఏమి అవసరం ఉన్నా మాట్లాడమని చెప్పా' అని ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి
'ఆ రోజు సాయంత్రం నాకు సజ్జల కాల్ చేసి మాట్లాడారు. ఎందుకు వెళ్లావు అని అడిగారు. రెండోసారి నన్ను కాస్ట్లీస్ట్ మిస్టీక్ చేశావ్ అన్నారు' అని కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వివరించారు. వరుసగా ఇలా చెప్పి సజ్జలకు తాను కౌంటర్ ఇచ్చానని తెలిపారు. 'ఇలా మాట్లాడి నువ్వు కాస్ట్లీస్ట్ మిస్టీక్ చేయవద్దు అని సజ్జలకి సమాధానం ఇచ్చా' అని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. గత సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు వరకు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీలో కొనసాగిన విషయం తెలిసిందే. వైఎస్సార్సీపీలో జరిగిన ఉదంతాలు చెప్పడంతో ఇప్పుడు ఆ పార్టీ సమాధానం ఇచ్చుకోలేక ఇరుకున పడింది.