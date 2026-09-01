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Sajjala vs Vijaya Sai: విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల కొట్టింది వాస్తవమే! ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ప్రకటన

Kotamreddy Sridhar Reddy Reveals Sensation About Sajjala Ramakrishna Reddy: వైఎస్సార్‌సీపీలో ఉన్న సమయంలో ఎంపీగా ఉన్న విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కొట్టాడని తీవ్ర ఆరోపణలు వినిపిస్తుండగా ఈ విషయాన్ని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అవును అది నిజమేనని ప్రకటించారు. ఈ విషయంపై ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 01, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:12 PM IST
Sajjala vs Vijaya Sai: విజయసాయి రెడ్డిని సజ్జల కొట్టింది వాస్తవమే! ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ప్రకటన
Image Credit: Kotamreddy Sridhar Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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