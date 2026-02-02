Srikakulam: ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన.. ప్రియురాలు అలిగిందని యువకుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Young man suicide attempt on railway track in Tekkali Srikakulam: కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ వెరైటీగా ఉంటున్నారు. అసలు వాళ్లు చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే చాలా షాక్ కు గురిచేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. మొదట ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పి దగ్గరవుతారు. ఆ తర్వాత తమ అవసరాలు తీరే వరకు బానే ఉంటారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తారు. కొంత మంది ఈ బాధల్ని తట్టుకొలేక ఆత్మహత్యలు లేదా హత్యలు చేయడం వరకు కూడా వెళ్లిపోతారు. మరికొంత మంది ఎన్ని అబద్దాలు చెప్పిన తాము ప్రేమించిన వారిని దక్కించుకొవడం కోసం ఎలాంటి త్యాగాలు లేదా ఎంతటి ప్రాణాల మీదకు వచ్చే పనులుకూడా చేయడానికి వెనుకాడరు. తాజాగా.. ఏపీలోని శ్రీకాకుళం టెక్కలిలో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో యువకుడు తన ప్రియురాలు అలిగిందని ఆవేశంతో రైల్వే పట్టాల మీద తలపెట్టి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు.ఈ క్రమంలో ప్యాసింజర్ రైలు రావడంతో వెంటనే పోలీసులు, రైల్వే సిబ్బంది అక్కడకువచ్చి అతడ్ని కాపాడారు. అసలు ఈ విషయంకు వస్తే.. టెక్కలిలోని మెళియాపుట్టి మండలానికి చెందిన యువకుడు, పార్వతీపురం ప్రాంతానికి చెందిన యువతి విజయనగరంలో ఒకే కాలేజీలో డిగ్రీ చదివారు. ఇద్దరు పీకల దాక ప్రేమలో మునిగి తెలారు.
ఆదివారం ప్రియురాలిని చూడాలనిపించడంతో ఆ యువకుడు తనకు టెక్కలిలో తనకు యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని ప్రియురాలికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. పాపం... నిజమనుకున్న యువతి ఇంట్లో కూడా చెప్పకుండా టెక్కలి చేరుకుంది.
ఆ తర్వాత అక్కడికి రాగానే ప్రియుడు జస్ట్ జోక్ చేశానని, తనపై ఎంత ప్రేమ ఉందో టెస్ట్ చేశానని అన్నాడు.ఈ క్రమంలో యువతి అలిగి అక్కడి నుంచి మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా... యువకుడు ఆమెను వెళ్లొద్దని వారించాడు. ఇంతలో పట్టాల మీద తలకాయ పెట్టి నిజంగానే చనిపోతానని ఆమెను బెదిరించాడు.
ఆ సమయంలో గుణుపూర్ వెళ్లే ప్యాసింజర్ రైలు సమీపించింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు వచ్చి యువకుడ్ని పక్కకు లాగి ఇద్దర్ని రైల్వే పీఎస్ కు తరలించారు. వారి తల్లిదండ్రుల్ని పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో రైల్వే స్టేషన్ లో కాసేపు టెన్షన్ వాతావరణం తలెత్తింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్గా మారింది.
