Kadapa Woman Suicide: నీ మీద ఫీలింగ్స్ లేవు.. కాబోయే భర్త వేధింపులకు యువతి ఆత్మహత్య..

woman commits suicide due to fiancé shahjahan mental harassment in ysr Kadapa: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కడపలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నిశ్చితార్థం జరిగిన రెండు నెలలకే యువతి బలవన్మరణంకు పాల్పడటం ఏపీలో దుమారంగా మారింది.
నువ్వంటే ఇష్టం లేదని తనకు నలుగురు గర్ల్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని కాబోయే భర్త షాజహన్ మాటలతో వేధింపులకు గురిచేశాడు. దీంతో రెహనా ఉరివేసుకుని ఇంట్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
మరోవైపు గవర్నర్ చేతుల మీదుగా పట్టా అందుకున్న గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయిన తమ కూతురు విగత జీవిగా మారడంను చూసి కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం టెకీ షాజహన్ పరారీలో ఉన్నాడు.
