Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Nandus World: యూకేలో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం.. నందూస్‌ వరల్డ్‌ ఫ్యామిలీ ఫైనల్‌గా స్పందన! ఫుల్‌ స్టోరీ ఇదే..!

Nandus World: యూకేలో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం.. నందూస్‌ వరల్డ్‌ ఫ్యామిలీ ఫైనల్‌గా స్పందన! ఫుల్‌ స్టోరీ ఇదే..!

Youtuber Nandus Family Lawyer Responds On Uk Visa Scam: ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానల్ 'నందుస్ వరల్డ్' రమా నందన, ఆమె భర్త మధుకర్ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు. యూకే వీసా, ఉద్యోగాల విషయంలో వీరు మోసపూరిత పద్ధతులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ వివాదంపై ఎన్‌టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. చివరకు వారి ఫ్యామిలీ లాయర్‌ స్పందించారు.. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:02 PM IST
Nandus World: యూకేలో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం.. నందూస్‌ వరల్డ్‌ ఫ్యామిలీ ఫైనల్‌గా స్పందన! ఫుల్‌ స్టోరీ ఇదే..!
Image Credit: Youtuber Nandus Family Lawyer Responds On Uk Visa Scam:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..
Peddi 1st Day Box Office Collections7 min ago
2
Ram Charan Mega Power star Image9 min ago
3
Karimnagar24 min ago
4
Ameerpet fire accident24 min ago
5
Haier 602l Refrigerator32 min ago