Youtuber Nandus Family Lawyer Responds On Uk Visa Scam: కొన్ని రోజులుగా ప్రముఖ యూట్యూబర్ రమానందన, మధుకర్ వ్యవహారం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. యూకేలో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ వీసా, జాబ్ స్పాన్సర్ షిప్ పేరుతో మోసం చేశారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. ఒక బాధితుడు కన్సల్టెన్సీ ద్వారా స్పాన్సర్షిప్ కోసం రూ.15 లక్షలు చెల్లించారని, వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో డిమాండ్ వస్తోంది. అయితే, నందు తనపై కేవలం వ్యక్తిగత కక్షలతో ఇలా చేస్తున్నారని ఒక వీడియో ద్వారా స్పష్టం చేశారు. కానీ, బాధితుల సంఖ్య మాత్రం నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంది.
నందూస్ వరల్డ్ స్టోరీ ఇదే..
అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిగా యూకేలో కష్టపడి సెటిల్ అయ్యి, ఇప్పుడు లక్షలాది మంది ఫాలోయర్స్ ఉన్న పాపులర్ యూట్యూబర్గా నందు ఎదిగారు. ఆమె భర్త మధుకర్ కూడా ఆమెతో కలిసి ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్ నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో, గుంటూరుకు చెందిన ఒక వ్యక్తి లండన్లో చదువుతున్న సమయంలో మధుకర్ను కలిసి, వీసా, ఉద్యోగం కోసం 'డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ' ద్వారా రూ.15 లక్షలు చెల్లించాడట. అయితే, తర్వాత ఆ కంపెనీ వివరాలు తప్పుగా ఉండటంతో బాధితుడు మోసపోయానని గ్రహించారు. దీనిపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో మధుకర్పై కేసు కూడా నమోదైంది.
కేసును సవాలు చేస్తూ వారు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, అది విచారణలో ఉంది. కేవలం ఒక్కరి సమస్య మాత్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, గుజరాత్, రాజస్థాన్ వంటి అనేక రాష్ట్రాల నుండి బాధితులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఒక్కొక్కరి నుండి రూ.20 లక్షల వరకు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.
రమా నందన లాయర్ క్లారిటీ..
ఈ నేపథ్యంలో నందు, మధుకర్ల లాయర్ అనురాగ మాగంటి ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. మధుకి ఇంగ్లాండ్లో కేవలం లిమిటెడ్ కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయని.. అందులో వారు సీఈవోలుగా వ్యవహరిస్తారని, కుటుంబ సభ్యులను ఉద్యోగులుగా పెట్టుకోవడం యూకేలో సాధారణమని ఆమె వివరించారు. ప్రస్తుతం వస్తున్న ఆరోపణలు కేవలం ఒక రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీకి మాత్రమే పరిమితమని, దానికి మధుకి ఉన్న సంబంధం గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వారి ఏజెన్సీ యూకేలో రిజిస్టర్ అయి ఉందని, వివిధ కంపెనీలతో లీగల్ కాంట్రాక్టులు కలిగి ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. మధుకర్ది కేవలం ఒక మధ్యవర్తిత్వ సేవ మాత్రమేనని, వీసా కోసం నేరుగా ప్రభుత్వానికి డబ్బులు కట్టాల్సి ఉంటుందని, ఏజెన్సీ కేవలం సాయం మాత్రమే చేస్తుందని ఆమె తెలిపారు. ఉద్యోగం పోతే ఏజెన్సీ బాధ్యత వహించదని అగ్రిమెంట్లో లేదని కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు. అక్కడ జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వారి ప్రవర్తన సరిగాలేక.. తోటి మహిళ ఉద్యోగులతో మిస్ బిహేవ్ చేసి జాబ్ పోగొట్టుకుంటే ఏజేన్సీకి ఏం సంబంధం అని ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు ఉద్యోగులను కొన్ని కంపెనీలు కొన్ని రోజుల తర్వాత జాబ్ నుంచి తొలగిస్తుంది. మధు ఏజేన్సీ ఎప్పుడూ కూడా ఉద్యోగం పోతే రిప్లేస్మెంట్ ఉంటుందని ఓరల్గా.. రాత పూర్వకంగా కూడా చెప్పలేదన్నారు.
చివరిగా, యూకేలో వారి ఏజెన్సీపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు లేవని, వారు బ్రిటిష్ పౌరులని, కాబట్టి ఇండియాలో చేసే వీడియోలు లేదా కేసులు వారిపై పని చేయవని లాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు. వారి వ్యాపారాలు చట్టబద్ధంగానే నడుస్తున్నాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు. వారికి బ్రిటిష్ పౌరసత్వం కూడా ఉంది. ఇండియాలో వారు ఎవరికీ జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు.
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