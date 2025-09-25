Chandrababu: 'నాపై 17 కేసులు పెట్టి వేధించారు.. వైఎస్‌ జగన్‌ అరాచకానికి పరాకాష్ట': చంద్రబాబు

Chandrababu Police Cases: ఏపీ అసెంబ్లీలో గురువారం శాంతిభద్రతలు- సామాజిక మాధ్యమాల అంశంపై స్వల్ప చర్చ జరిగింది. ఈ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'గత ప్రభుత్వ (వైఎస్సార్సీపీ) హయాంలో ప్రజాస్వామ్యం గురించి పోరాడిన వారందరిపైన కేసులు పెట్టారు. స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడుపైనా అత్యాచారయత్నం కేసులు పెట్టారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి, స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ గత పాలకులు పెట్టిన అక్రమకేసుల బాధితులే' అని చంద్రబాబు వివరించారు.
'నాపై 17 కేసులు పెట్టి వేధించారు. ఇది అరాచకానికి పరాకాష్ట' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్పై చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. 'యువగళం పాదయాత్రతో లోకేశ్ ప్రజలను కలిస్తే కేసులు పెట్టారు. గత పాలకులు అంగళ్లులో నాపై దాడి చేసి నా పైనే కేసులు పెట్టారు. ప్రజలతో మాట్లాడేందుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటే విద్యుత్ తొలగించి వేధించారు' అని చంద్రబాబు వివరించారు. ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నవారందరిపై కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు.
'ఇప్పుడు మంత్రులుగా ఉన్న అచ్చెన్నాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, సీనియర్ నాయకుడు ధూలిపాళ్ల నరేంద్ర, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, పులివర్తి నాని, నిమ్మల రామానాయుడు, దేవినేని ఉమ, బీటెక్ రవి, కూన రవి ఇలా నాయకులు అందరిపై కేసులు పెట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అందరిపైనా కేసులు, వేధింపులే' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రఘురామ కృష్ణంరాజును అరెస్టు చేసినప్పుడు తమకు నిద్ర లేకుండా పోయిందని చెప్పారు. అమరావతి రైతులు రాజధాని కోసం పోరాడుతుంటే .. స్నానాలు చేసే బాత్రూమ్లపై డ్రోన్లు ఎగరేశారని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'రైతుల పాదయాత్రలోనూ అడుగడుగునా అడ్డంకులు కల్పించారు. వీళ్ల అరాచకాలు భరించలేక పారిశ్రామిక వేత్తలు కూడా రాష్ట్రం నుంచి పారిపోయారు. అప్పటి గుంటూరు ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ తన పరిశ్రమను పొరుగు రాష్ట్రం తెలంగాణకు తీసుకెళ్లిపోయారు. రాజకీయాల నుంచి కూడా తప్పుకున్నారు' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు లేవని ప్రకటించారు.
