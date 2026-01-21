English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
YS Jagan: ఇక వైసీపీ కార్యకర్తలతో ఉంటా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలతో కలిసిపోతా: వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan 2 Point O We Will Fight For AP Public: ఏపీ రాజకీయాల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇకపై ప్రజలతోనే.. వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలతోనే ఉంటానని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:41 PM IST

YSRCP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శాంతిభద్రతలు కనుమరుగయ్యాయని.. రెడ్‌ బుక్‌ రాజ్యాంగం అమలవుతోందని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. పోలీసు వ్యవస్థతోపాటు రాష్ట్రంలోని అన్నీ వ్యవస్థలు నిర్వీర్యమయ్యాయని మండిపడ్డారు. శాంతి భద్రతలు నాశనం చేశారని చంద్రబాబుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎవరికీ భద్రత లేకుండా పోయిందని.. ఎక్కడా పోలీసింగ్‌ వ్యవస్థ కనిపించడం లేదని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Also Read: YS Jagan: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన.. 2027 తర్వాత పాదయాత్ర

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత తాను పాదయాత్ర చేస్తానని.. ఇకపై ప్రజలు, కార్యకర్తలతోనే ఉంటానని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు పాలనపై మండిపడ్డారు. తమ పార్టీ కార్యకర్తలపై జరుగుతున్న దాడులను గుర్తుచేసుకుని ఏపీలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శాంతిభద్రతలు కనుమరుగయ్యాయని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

Also Read: Medaram Jathara: మేడారం భక్తులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

'ఏపీలో మొత్తం ప్రైవేటీకరణ.. అదే అనుకుంటే చివరకు సీఎం పదవిని కూడా ప్రైవేటుకు ఇవ్వొచ్చు కదా?' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఎద్దేవా చేశారు. అన్నింటా విఫలమైన ప్రభుత్వం, ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కుతోందని.. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే, కేసులతో వేధిస్తున్నారని వివరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రజలకు తోడుగా నిలబడుతోందని ప్రకటించారు. విద్యా వ్యవస్థపై మాట్లాడిన వైఎస్‌ జగన్‌ కూటమి పాలనపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Also Read: Phone Tapping: బొగ్గు కుంభకోణంపై డైవర్షన్‌ కోసమే రేవంత్‌ రెడ్డి సరికొత్త డ్రామా: కేటీఆర్‌

'వైఎస్సార్‌సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠవాలల్లో దాదాపు 43 లక్షల మంది పిల్లలు చదివితే.. ఈరోజు కేవలం 33 లక్షల మంది మాత్రమే చదువుతున్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ 8 క్వార్టర్లు పెండింగ్‌. ఒక త్రైమాసికం అయిపోగానే, దానికి సంబంధించిన డబ్బులు జమ చేసే వాళ్లం' అని వైఎస్‌ జగన్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. 2024లో ఎన్నికలకు ముందు జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ఇవ్వాల్సిన త్రైమాసిక చెల్లింపు, ఏప్రిల్‌లో ఎన్నికల కోడ్‌ రావడంతో ఆగిపోయిందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారిపోవడంతో.. అప్పటి నుంచి ఫీజుల చెల్లింపు లేకుండా పోయిందని కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను వివరించారు. ఇక్కడ చదవాలంటే పిల్లలు భయపడుతున్నారని చెప్పారు.

Also Read: Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి మళ్లీ ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌.. కవిత పార్టీకి సేవలు

'ఆరోగ్యశ్రీ కనుమరుగు చేశారు. 108, 104 సర్వీసులు నిర్వీర్యం చేశారు. కరోనా సమయంలో కూడా అన్ని సదుపాయాలతో మనం కొత్త వాహనాలు ప్రవేశపెడితే.. వాటిని ఇవాల పడకేయించారు' అని చంద్రబాబు వైఫల్యాలను మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు. 'ఇప్పుడు టీడీపీ డాక్టర్ల వింగ్‌కు చెందిన వారికి సర్వీసులు అప్పగించారు. ఇప్పుడు ఆ సర్వీసుల కోసం ఫోన్‌ చేస్తే, మూడు గంటలైనా రావడం లేదు' అని ఆరోపించారు.

'వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒకేసారి 17 మెడికల్‌ కాలేజీల పనులు మొదలుపెట్టాం. 10 మెడికల్‌ కాలేజీలను ఈ ప్రభుత్వం అచ్చంగా ప్రైవేటీకరిస్తోంది. ఆ మెడికల్‌ కాలేజీల్లో రెండేళ్ల పాటు ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లిస్తుందట. ఒక మెడికల్‌ కాలేజీలో జీతాలకు ఏటా రూ.60 కోట్లు కావాలి. అలా రెండేళ్లకు రూ.120 కోట్లు ఖర్చవుతాయి. ఈ ప్రభుత్వం మెడికల్‌ కాలేజీలను ప్రైవేటు వారికి ఇవ్వడమే కాకుండా, రెండేళ్ల పాటు జీతం కూడా చెల్లిస్తారట' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ విమర్శలు చేశారు.

'కాలేజీ ప్రభుత్వానిది. అలాగే ప్రభుత్వ స్టాఫ్‌. ఇంకా నిర్వహణ ఖర్చు ప్రభుత్వానిది. కానీ లాభాలు మాత్రం ప్రైవేటువారికి. ఇలాంటి స్కామ్‌కు పాల్పడిన వారిని, మేము రాగానే రెండు నెలల్లోనే చర్య తీసుకుంటామనగానే.. ఆ కాలేజీలు తీసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు' అని వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా నాశనం చేశారని.. చివరకు ఎరువులు కూడా బ్లాక్‌లో కొనాల్సి వస్తోందని తెలిపారు. నాడు రైతుల చేయి పట్టుకుని నడిపించిన ఆర్బీకేలు ఇప్పుడు పని చేయడం లేదని చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganysrcpTadepalliPadayatraYSR congress party

