YS Jagan Anantapur: అనంతపురంలో మాజీ సీఎం జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సమక్షంలో ఓ సంచలన ఘటన జరిగింది. వైఎస్ జగన్‌కు చెందిన గన్‌మెన్‌లు కొందరు ఓ వైసీపీ కార్యకర్తని చితకబాదారు. జగన్ సెక్యూరిటీ దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 14, 2025, 04:10 PM IST

YS Jagan: వైసీపీ కార్యకర్తని చితకబాదిన వైఎస్ జగన్ గన్‌మెన్..ఏం జరిగిందంటే?

YS Jagan Anantapur: అనంతపురంలో మాజీ సీఎం జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సమక్షంలో ఓ సంచలన ఘటన జరిగింది. వైఎస్ జగన్‌కు చెందిన గన్‌మెన్‌లు కొందరు ఓ వైసీపీ కార్యకర్తని చితకబాదారు. జగన్ సెక్యూరిటీ దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. గురువారం అనంతపురంలో ఓ వివాహ మహోత్సవానికి హాజరయ్యారు వైఎస్ జగన్. అక్కడికి వైసీపీ అభిమానులు పెద్దఎత్తున హాజరవ్వడంతో అక్కడ తోపులాట జరిగింది. ఈ తోపులాట వైసీపీకి చెందిన ఓ కార్యకర్తపై జగన్ వ్యక్తిగత గన్‌మెన్‌లు దూసుకెళ్లారు. సెక్యూరిటీ లైన్ కూడా దాటి బయటకు వెళ్లి ఆ వ్యక్తిపై పిడిగుద్దులతో ముంచెత్తారు. 

ఈ దాడిలో ఆ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయాలయినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. వైఎస్ జగన్ గన్‌మెన్ చేసిన దాడిలో ఓ మహిళ కూడా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై పూర్తి సమాచారం రావాల్సి ఉంది. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అయితే వైసీపీ కార్యకర్తని ఇంత విచక్షణా రహితంగా కొట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. దానికి ఏదైనా బలమైన కారణం ఉందా? లేదా తోపులాటే అందుకు ప్రధాన కారణమా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. 

మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడి పెళ్లికి జగన్ హాజరు
ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి గురువారం అనంతపురం పర్యటనలో ఉన్నారు. జిల్లాలోని ఉరవకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డి కుమారుని పెళ్లికి వైఎస్ జగన్ హాజర్యయారు. నూతన దంపతులకు పూల బొకే ఇచ్చి.. ఆశీర్వదించి వచ్చారు. అయితే పెళ్లికి హాజరై వెనుదిరిగిన సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కార్యకర్తల అత్యుత్సాహమా లేదా మారేదైనా కారణం చేత జగన్ వ్యక్తిగత గన్‌మెన్ అంతటి దాష్టికానికి ఒడిగట్టారా అంటూ విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

YS Jagan Mohan ReddyAnantapurAndhra PradeshYS JaganYS Jagan Security

