Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /YS Jagan: వెన్నుపోటు పార్టీతో ఏపీ ప్రజలకు బాధ తప్ప ఏమైనా మంచి జరుగుతోందా? వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan: వెన్నుపోటు పార్టీతో ఏపీ ప్రజలకు బాధ తప్ప ఏమైనా మంచి జరుగుతోందా? వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Announces We Will Fight For Tobacco Farmers: చంద్రబాబు పాలన రైతులకు హానికరం అని.. వ్యవసాయానికి కూటమి పాలన ప్రమాదకరం అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. పొగాకు రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలని.. వెంటనే మార్క్‌ఫెడ్‌ను రంగంలోకి దించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ధ్వజమెత్తారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 05, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:04 PM IST
YS Jagan: వెన్నుపోటు పార్టీతో ఏపీ ప్రజలకు బాధ తప్ప ఏమైనా మంచి జరుగుతోందా? వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan With Tobacco Farmers

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10వ తరగతి అర్హతతో ఇండియా పోస్ట్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.63,200 జీతం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
2
3
4
5