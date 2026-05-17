/YS Jagan: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై రేపు ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలు.. క్యాడర్ కు వైఎస్ జగన్ కీలక ఆదేశాలు..

YS Jagan call to ysrcp followers leaders protest against petrol and diesel prices hike: గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల ఉంటుందని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. దీన్ని కేంద్రం తొలుత ఖండించిన కూడా అనూహ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై కేంద్రం అనుకున్నట్లు ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. దీంతో సామాన్యులపై మరింత భారం పడింది. అయితే.. పెరిగిపోయిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై రేపు (సోమవారం) రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిరసనలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి, వైసీపీ కీలక నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిఅన్ని జిల్లాల పార్టీ శ్రేణులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
పార్టీ రీజినల్ కో-ఆర్డినేటర్లు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు, పార్లమెంటు పరిశీలకులు, ఎమ్మెల్యే / సమన్వయకర్తలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు (కో-ఆర్డినేషన్), రాష్ట్ర కార్యదర్శులు (కో-ఆర్డినేషన్), అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు, రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులతో పార్టీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో.. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను పెంచడం తీవ్ర ఆందోళనకర విషయమన్నారు. ఎన్నికల ముందు టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను తగ్గిస్తామని తమ ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ హామీలను పూర్తిగా విస్మరించారని మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అధిక ధరలకు పెట్రోలు, డీజిల్ విక్రయించడం జరుగుతోందన్నారు.
ఇప్పటికే అధిక ధరలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. పెట్రోల్ ధరల్ని పెంచడం ద్వారా సామాన్య ప్రజలపై ప్రభుత్వం భారీ భారం మోపుతోందన్నారు. పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపు ప్రభావం రైతాంగం, రవాణా రంగం, చిన్న వ్యాపారులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై తీవ్రంగా పడుతోందని పేర్కొన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగి ప్రజల జీవన వ్యయం మరింత భారమవుతోందన్నారు.
పార్టీ అధినేత వైయస్ జగన్ ఆదేశాల మేరకు పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ 18.05.2026 సోమవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పార్టీ నాయకత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలు / సమన్వయకర్తల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టి, అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీఓ, ఎంఆర్ఓలకు వినతిపత్రాలు అందజేయాలని సూచించారు.
గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను నియంత్రిస్తామని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు వారు ఇచ్చిన అదే హామీని అమలు చేయాలని ప్రజల తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
వైసీపి నిర్వహించే నిరసనలకు అన్ని నియోజక వర్గాల ప్రజలు హజరు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీతో కలిసి వచ్చే రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజాసంఘాలు, అనుబంధ సంఘాలను కూడా కలుపుకుని భారీ ప్రదర్శనలు, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పార్టీ నేతలు కోరారు.
