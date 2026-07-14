/ముద్రగడ పద్మనాభం మృతికి చంద్రబాబు, జగన్‌, పవన్ కల్యాణ్ సంతాపం

Mudragada Padmanabham: కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఉమ్మడి ఏపీలో మంత్రిగా పనిచేసిన పద్మనాభం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాపు సామాజిక వర్గానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నారు. అనారోగ్యంతో హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించడంతో రాజకీయ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తోపాటు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్, పవన్ కల్యాణ్, హరీశ్ రావు, కేటీఆర్, కవిత తదితరులు సంతాపం ప్రకటించారు.
సీఎం చంద్రబాబు సంతాపం
'మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణవార్త విచారం కలిగించింది. పద్మనాభం కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నా' అని టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటన చేశారు.
తీవ్రంగా కలచివేసింది: వైఎస్ జగన్
'మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, నాకు పితృసమానులైన ముద్రగడ పద్మనాభం మరణవార్త నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఇటీవల అనారోగ్యానికి గురైన ఆయన క్రమంగా కోలుకుంటున్నారనే వార్త మాకు ఎంతో ధైర్యాన్నిచ్చింది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి మన మధ్యకు వస్తారని ఆశిస్తున్న సమయంలోనే ఆయన ఇలా శాశ్వతంగా దూరం కావడం అత్యంత బాధాకరం' అని వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ చేశారు. 'ఐదు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎంపీగా, మంత్రిగా, ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు చిరస్మరణీయమైన సేవలందించిన ముద్రగడ విలువలకు కట్టుబడి రాజకీయాలు చేశారు. పదవులకన్నా ప్రజలనే గొప్పగా భావించారు. తన జీవితాంతం పేదల బతుకుల్లో మార్పు కోసం తపించారు' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత గుర్తుచేశారు.
'ముఖ్యంగా కాపు సామాజికవర్గానికి పెద్దదిక్కుగా నిలిచి.. వారి సంక్షేమం కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేశారు. తాను నమ్మిన మాటకు కట్టుబడి నిలబడేతత్వం, మంచికోసం ఎంతదూరమైనా వెళ్లే ధైర్యం ఆయన సొంతం. ఆత్మగౌరవానికి, నిజాయితీకి, వ్యక్తిత్వానికి ఆయన నిలువెత్తు రూపం' అని ముద్రగడ పద్మనాభం సేవలను మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కొనియాడారు. ముద్రగడ మరణం ఆయన కుటుంబానికే కాదు.. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఆయనను అభిమానించే లక్షలాది మందికి తీరని లోటు అని ప్రకటించారు. ఈ విషాద సమయంలో ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని, ముద్రగడ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ముద్రగడ ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
కుటుంబానికి వైఎస్ జగన్ ఫోన్
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే పద్మనాభం కుమారుడు గిరిబాబుకు ఫోన్లో పరామర్శించారు. ముద్రగడ మరణం తీవ్రంగా కలచివేసిందని తెలిపారు. ఈ విషాద సమయంలో ధైర్యంగా ఉండాలని పద్మనాభం కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రజల కోసం ముద్రగడ సేవలు చిరస్మరణీయమని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కొనియాడారు.
పవన్ కల్యాణ్ దిగ్భ్రాంతి
'మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నాయకులు ముద్రగడ పద్మనాభం తుది శ్వాస విడిచారని తెలిసి చింతిస్తున్నా. ముద్రగడ పద్మనాభం ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నా. 1978లో తొలిసారి శాసన సభ్యుడిగా ఎన్నికై ప్రజా క్షేత్రంలో ఉన్న ఆయన శాసనసభకు, ఒకసారి కాకినాడ నియోజక వర్గం నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. ముద్రగడ పద్మనాభం సతీమణికి, కుమారులకు, కుమార్తెకు, ఇతర కుటుంబసభ్యులకు, వారి మద్దతుదారులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తున్నా' అని జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సంతాపం తెలిపారు.
వైఎస్ షర్మిల సంతాప ప్రకటన
'కాపు ఉద్యమ నేత, సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన మృతి రాష్ట్ర రాజకీయాలకు తీరని లోటు. కాపుల హక్కులకోసం జీవితాంతం పోరాడిన వ్యక్తిగా, ప్రజా సమస్యలపై రాజీలేని పోరాటం చేసిన నాయకుడిగా పద్మనాభం రాజకీయ ప్రస్థానం చిరస్మరణీయం. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ.. పద్మనాభం కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నా' అని ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రకటన చేశారు.