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ముద్రగడ పద్మనాభం మృతికి చంద్రబాబు, జగన్‌, పవన్ కల్యాణ్ సంతాపం

YS Jagan Chandrababu And Pawan Kalyan Other Leaders Tributes To Mudragada Padmanabham Death: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీనియర్‌ రాజకీయ నాయకుడు, కాపు సామాజికవర్గ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో పలువురు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో మృతిచెందిన ముద్రగడ మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తూ సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌తోపాటు పలువురు సంతాపం తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 14, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:26 PM IST
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతికి చంద్రబాబు, జగన్‌, పవన్ కల్యాణ్ సంతాపం
Image Credit: Mudragadda Padmanabham Tribute (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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