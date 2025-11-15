YS Jagan Video: హిందూపురం వైసీపీ కార్యాలయంపై దాడి.. బాలకృష్ణ, సీఎం చంద్రబాబులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

YS Jagan condemns ysrcp party office incident in hindupuram: ఏపీ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబుపాలపై.. వైఎస్ జగన్ ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం కూడా వైసీపీకి కౌంటర్లు కూడా ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని నందమూరీ బాలకృష్ణ నియోజక వర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడి ఘటన ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కొంత మంది బాలకృష్ణ అభిమానులు, టీడీపీ కార్యకర్తలు వైసీపీ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించి ఫర్నీచర్ లను పూర్తిగా ధ్వంసంచేసి అక్కడ భీతవాహ పరిస్థితుల్ని క్రియేట్ చేశారు.
The violent attack by TDP leaders and Balakrishna’s followers on the YSRCP office in Hindupur is a direct assault on democracy itself. We strongly condemn this barbaric act. When political parties start destroying offices, smashing furniture, breaking glass panes, and physically… pic.twitter.com/aFVgHXoRDl
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) November 15, 2025
మూకుమ్మడిగా కొంత మంది వైసీపీ పార్టీ ఆఫీసులో ప్రవేశించి దాడులు చేస్తున్న ఘటన అక్కడి సీసీ టీవీల్లో కూడా రికార్డు అయ్యాయి. ఈ ఘటనతో హిందుపూరంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.ఈ ఘటనపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా వీడియో విడుదల చేసి సంచలన ట్విట్ చేశారు.
ఇది సీఎం చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ ప్రొద్బలంతో జరిగిన దాడులన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంను, ప్రాథమిక హక్కుల్ని పూర్తిగా భంగపాటుకల్గించే విధంగా సీఎం చంద్రబాబు పాలన అందిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు.. ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేయడం ,కార్యకర్తలపై దాడుల్ని చేయడం హేయమైన చర్య అన్నారు.
ఈ దాడి వైసీపీపై మాత్రమే కాదని.. ప్రజాస్వామ్యం, రాజకీయస్వేచ్చను హరించే దాడి అంటూ వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా సీరియస్ అయ్యారు. పోలీసులు కూడా ఈ దాడిపై సరైన విధంగా రియాక్ట్ కాకపోవడం హేయమైన చర్యగా వైఎస్ జగన్ అభివర్ణించారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి మధ్య ప్రస్తుతం నిప్పులు రాజేస్తుంది.
