English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan Video: హిందూపురం వైసీపీ కార్యాలయంపై దాడి.. బాలకృష్ణ, సీఎం చంద్రబాబులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

YS Jagan Video: హిందూపురం వైసీపీ కార్యాలయంపై దాడి.. బాలకృష్ణ, సీఎం చంద్రబాబులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Attacks on Hindupuram ysrcp party office: హిందూపురం వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడి ఘటనను మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది ముమ్మటికి సీఎం చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ ప్రొద్బలంతోనే జరిగిందని అన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:16 PM IST
  • హిందు పురంలో వైసీపీ ఆఫీస్ పై దాడి..
  • మాజీ సీఎం జగన్ సీరియస్..

Trending Photos

Gold-Silver Price Fall Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. తులం లక్షకు పడిపోవడం పక్కా? నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
6
gold price crash india
Gold-Silver Price Fall Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. తులం లక్షకు పడిపోవడం పక్కా? నవంబర్ 15వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Rahu Dev Effect: పదేళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారికి గుడ్ న్యూస్.. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయబోతున్న రాహువు!
5
Rahu Effect
Rahu Dev Effect: పదేళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారికి గుడ్ న్యూస్.. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయబోతున్న రాహువు!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తిరుగులేని విజయం, ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే కాలం..
5
Today horoscope November 14
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తిరుగులేని విజయం, ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే కాలం..
Rashmika Mandanna: 21 ఏళ్ల వయస్సులో రష్మిక మందన్నాకు లవ్‌ ఫెయిల్యూర్‌.. ఎవరా హీరో తెలుసా?
6
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: 21 ఏళ్ల వయస్సులో రష్మిక మందన్నాకు లవ్‌ ఫెయిల్యూర్‌.. ఎవరా హీరో తెలుసా?
YS Jagan Video: హిందూపురం వైసీపీ కార్యాలయంపై దాడి.. బాలకృష్ణ, సీఎం చంద్రబాబులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

YS Jagan condemns ysrcp party office incident in hindupuram: ఏపీ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబుపాలపై.. వైఎస్ జగన్ ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు కూటమి  ప్రభుత్వం కూడా వైసీపీకి కౌంటర్లు కూడా ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని నందమూరీ బాలకృష్ణ నియోజక వర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడి ఘటన ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కొంత మంది బాలకృష్ణ అభిమానులు, టీడీపీ కార్యకర్తలు వైసీపీ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించి ఫర్నీచర్ లను పూర్తిగా ధ్వంసంచేసి అక్కడ భీతవాహ పరిస్థితుల్ని క్రియేట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మూకుమ్మడిగా కొంత మంది వైసీపీ పార్టీ ఆఫీసులో ప్రవేశించి దాడులు చేస్తున్న ఘటన అక్కడి సీసీ టీవీల్లో కూడా రికార్డు అయ్యాయి. ఈ ఘటనతో హిందుపూరంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.ఈ ఘటనపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఎక్స్  వేదికగా వీడియో విడుదల చేసి సంచలన ట్విట్ చేశారు.

ఇది సీఎం చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ ప్రొద్బలంతో జరిగిన దాడులన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంను, ప్రాథమిక హక్కుల్ని పూర్తిగా భంగపాటుకల్గించే విధంగా సీఎం చంద్రబాబు పాలన అందిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు.. ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేయడం ,కార్యకర్తలపై దాడుల్ని చేయడం హేయమైన చర్య అన్నారు.

Read more: Pawan Kalyan: విశాఖ ఘటనపై పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

ఈ దాడి వైసీపీపై మాత్రమే కాదని.. ప్రజాస్వామ్యం,  రాజకీయస్వేచ్చను హరించే దాడి అంటూ వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా సీరియస్ అయ్యారు. పోలీసులు కూడా ఈ దాడిపై సరైన విధంగా రియాక్ట్ కాకపోవడం హేయమైన చర్యగా వైఎస్ జగన్ అభివర్ణించారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి మధ్య ప్రస్తుతం నిప్పులు రాజేస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganHindupuram incidentysrcp party officemla balakrishnaCM chandrababu naidu

Trending News