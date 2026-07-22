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రోడ్డు ప్రమాదానికి హత్యానేరమా? సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్‌ను ఖండించిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Mohan Reddy: రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును అరెస్ట్‌ చేయడం ఏపీలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతుండగా.. ఈ అరెస్ట్‌పై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందిస్తూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అప్పలరాజు అరెస్ట్‌ను తీవ్రంగా ఖండించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 12:19 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:19 AM IST
రోడ్డు ప్రమాదానికి హత్యానేరమా? సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్‌ను ఖండించిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రోడ్డు ప్రమాదానికి హత్యానేరమా? సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్‌ను ఖండించిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
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