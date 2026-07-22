Seediri Appalaraju Arrest: రోడ్డు ప్రమాదాన్ని కూడా రాజకీయ కక్షసాధింపు కోసం ఆయుధంగా మార్చుకునే స్థాయికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నీచంగా దిగజారిపోయిందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదం ఘటనలో హత్యానేరం మోపడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన బీసీ నాయకుడు సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ పొరపాటున రోడ్డు ప్రమాదానికి కారకుడు అయితే దీనిపై మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయం అని ప్రకటించారు.
కుమారుడు చేసిన రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంపై 'ఎక్స్' వేదికగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'రోడ్డు ప్రమాదానికి సంబంధించిన సెక్షన్లు కాకుండా.. హత్యానేరం అభియోగాలు మోపి పిల్లాడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపారు. ఇప్పుడు అతడి తండ్రి అప్పలరాజుని కూడా అరెస్టు చేయడం చూస్తే, ఒక వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా వేధించడమే చంద్రబాబు లక్ష్యంగా మారింది' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. సీదిరి అప్పలరాజు చేసిన అసలు తప్పేమిటి? చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అరాచకాలను ప్రశ్నించడమా? పలాస ప్రజల తరఫున నిలబడటమా? ఒక డాక్టర్గా మంచి పేరు సంపాదించి సేవ చేయడమా? అని చంద్రబాబుపై ప్రశ్నలు సంధించారు.
'రాజకీయ అజెండాను చంద్రబాబు ఎల్లో మీడియాతో రాయించడం.. ఆ తర్వాత పోలీసులు దాన్ని కేసుగా మార్చడం, రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న కొత్త చట్టవ్యవస్థ ఇదే. టీడీపీ నాయకులు, మంత్రులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, అనుచరులతో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలన్నింటికీ ఇదే వర్తింపజేస్తారా?' అని చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. టీడీపీ నాయకుడి కుటుంబ సభ్యుడు వాహనం నడుపుతూ ప్రమాదం చేశాడనే ఆరోపణలు వస్తే అతడిని.. వారి కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులను కూడా ఇలాగే అరెస్టు చేస్తారా? అని నిలదీశారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అవినీతి, ప్రజావ్యతిరేక నిర్ణయాలను ప్రశ్నిస్తున్న నాయకులను కేసుల్లో ఇరికించి వారి గొంతునొక్కాలన్నదే ఈ అరెస్టుల వెనుక కనిపిస్తున్న కుట్ర అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఆరోపణలు చేశారు.
ఒక రోడ్డు ప్రమాదాన్ని కూడా రాజకీయ కక్షసాధింపుకోసం ఆయుధంగా మార్చుకునే స్థాయికి @ncbn గారి ప్రభుత్వం నీచంగా దిగజారిపోయింది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన బీసీ నాయకుడు, మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు, 18 ఏళ్ల పిల్లాడు, బైక్ నడుపుతూ, పొరపాటున రోడ్డు ప్రమాదానికి కారకుడయ్యాడన్న…
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 22, 2026
'సీదిరి అప్పలరాజు సామాన్య మత్స్యకార కుటుంబం నుంచి తన సొంత ప్రతిభతో ఎదిగిన వ్యక్తి. చదువుల్లో రాణించి వైద్యుడిగా ఎదిగి, ఎంతోమందికి వైద్యసేవలు అందించి ప్రాణాలు కాపాడారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు. అలాంటి వ్యక్తిని తప్పుడు అభియోగాలతో నేరస్తుడిగా చిత్రీకరించాలని చూడటం అత్యంత దుర్మార్గం అని ఖండించారు. 18 ఏళ్ల పిల్లాడు బైక్ నడుపుతూ పొరపాటున గొర్రెల కాపరిని ప్రమాదవశాత్తూ యాక్సిడెంట్ చేస్తే అది హత్య ఎలా అవుతుంది? అని ప్రశ్నించారు. 18 ఏళ్ల పిల్లాడు యాక్సిడెంట్ చేస్తే అతడి తండ్రికి ఎలా సంబంధం ముడిపెడతారు? ఇది అన్యాయం కాదా? అని చంద్రబాబును వైఎస్ జగన్ నిలదీశారు.
అరెస్టులతో వైఎస్సార్సీపీని భయపెట్టలేరు అని ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజల కోసం పోరాడే ప్రతి నాయకుడికి, ప్రతి కార్యకర్తకు పార్టీ పూర్తి అండగా నిలుస్తుందని ప్రకటించారు. అధికారం శాశ్వతం కాదని.. ప్రతి తప్పుడు కేసు, చేయిస్తున్న ప్రతి అక్రమ అరెస్టు, అధికార దుర్వినియోగం వీటన్నింటికి ప్రజలు తప్పక గుణపాఠం చెప్తారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హెచ్చరించారు.