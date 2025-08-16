YS Jagan: పంద్రాగష్టు రోజున వైయస్ జగన్ జెండా ఎగరవేయక పోవడంపై వివాదం..

YS Jagan: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి .. వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ జాతీయ జండాను ఎగరేయకుండా అవమానించారని ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున ఎస్ జగన్ జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణకు కూడా ఎక్కడా బయటకు రాకపోవడం శోచనీయమన్నారు. . ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు జెండా ఎగురవేయని మాజీ సీఎంగా.. పార్టీ అధ్యక్షునిగా వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలిచిపోయారని తెలుగు దేశం పార్టీ నేత ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర దుమ్మెత్తి పోసారు.
జాతీయ జెండాను ఎగరేయడం ఓ గౌరవం.. జగన్.. జెండా ను ఎగరేయడం.. దేశాన్ని.. స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన వారిని అవమానించారని తనదైన శైలిలో జగన్ తీరును విమర్శించారు. పులివెందుల ఓటమి తెచ్చిన తీవ్ర ఫ్రస్టేషన్ కారణంగా జగన్ ప్రజలకు మొఖం చూపించలేక.. జాతీయ పండగ అయిన పంద్రాగష్టును కూడా విస్మరించాడు. ఇలా పులివెందుల ఓటమితో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించలేదని మానసిక స్థితిలో వైయస్ జగన్ ఉన్నారనన్నారు.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణకు కూడా బయటకు రాకపోవడం శోచనీయం. ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు జెండా ఎగురవేయని మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా, పార్టీ అధ్యక్షునిగా @ysjagan నిలిచిపోయాడు.
జెండా ఎగురవేయకపోవడం.. దేశాన్ని, స్వాతంత్యం కోసం పారాడిన వారిని, జాతీయ జెండాను… pic.twitter.com/0RueFbiIkd
— Dhulipalla Narendra Kumar (@DhulipallaNk) August 16, 2025
రిక్షా కార్మికులు, ఆటో డ్రైవర్లు వంటి కష్టజీవులు, సామాన్యులు కూడా కూడళ్లలో జాతీయ పండుగ అయినటు వంటి పంద్రాగష్టును జరుపుకుని దేశభక్తిని చాటుకుంటారు. కానీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జగన్ జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణకు రాకపోవడం విచారకరమన్నారు. తెలుగు దేశం పార్టీ చేస్తోన్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి సమాధానం చెబుతుందో చూడాలి.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.