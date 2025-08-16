English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: పంద్రాగష్టు రోజున వైయస్ జగన్ జెండా ఎగరవేయక పోవడంపై వివాదం..

YS Jagan:  పంద్రాగష్టు రోజున దేశం తరుపున ప్రధాన మంత్రి ఎర్రకోటపై జెండా ఎగరేస్తారు. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు జాతీయ పతాకం ఎగరేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మరోవైపు ఇతర నేతలు, మిగిలిన ప్రజలు తమ వంతుగా జాతీయ జెండాను వివిధ ప్రదేశాల్లో ఎగరేస్తుంటారు. ఈ పంద్రాష్టు రోజున వైయస్ జగన్ జెండా ఎగరవేయకపోవడం ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 01:04 PM IST

YS Jagan: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి .. వైసీపీ అధినేత  వైఎస్ జగన్ జాతీయ జండాను ఎగరేయకుండా అవమానించారని  ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున  ఎస్ జగన్ జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణకు కూడా ఎక్కడా బయటకు రాకపోవడం శోచనీయమన్నారు. . ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు జెండా ఎగురవేయని మాజీ సీఎంగా.. పార్టీ అధ్యక్షునిగా వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిలిచిపోయారని  తెలుగు దేశం పార్టీ నేత ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర దుమ్మెత్తి పోసారు. 

జాతీయ జెండాను ఎగరేయడం ఓ గౌరవం.. జగన్.. జెండా ను ఎగరేయడం.. దేశాన్ని.. స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన వారిని అవమానించారని తనదైన శైలిలో జగన్ తీరును విమర్శించారు. పులివెందుల ఓటమి తెచ్చిన తీవ్ర ఫ్రస్టేషన్  కారణంగా జగన్ ప్రజలకు మొఖం చూపించలేక.. జాతీయ పండగ అయిన పంద్రాగష్టును కూడా విస్మరించాడు. ఇలా పులివెందుల ఓటమితో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించలేదని మానసిక స్థితిలో వైయస్ జగన్ ఉన్నారనన్నారు. 

రిక్షా కార్మికులు, ఆటో డ్రైవర్లు వంటి కష్టజీవులు, సామాన్యులు కూడా  కూడళ్లలో జాతీయ పండుగ అయినటు వంటి పంద్రాగష్టును జరుపుకుని దేశభక్తిని చాటుకుంటారు. కానీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జగన్ జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణకు రాకపోవడం విచారకరమన్నారు. తెలుగు దేశం పార్టీ చేస్తోన్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి సమాధానం చెబుతుందో చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ys jagan controversyYS Jagan not Flag HostingYS Jagan Mohan ReddyTDPEX Andhra Pradesh CM

