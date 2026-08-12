/YS Jagan Daughter: జగన్ కుమార్తె పొలిటికల్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం.. 2029లో అక్కడి నుంచే పోటీ?

YS Jagan Daughter: ఏపీ రాజకీయాల్లో వైఎస్ కుటుంబానికి మరో తరం నుంచి రాజకీయ అరంగేట్రం చేయబోతున్నారనే ప్రచారం ఆసక్తిని రేపుతోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పెద్ద కుమార్తె హర్షా రెడ్డి త్వరలో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేలా ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
వైఎస్ కుటుంబంలో ఇప్పటికే జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. వైఎస్సార్ మరణం తర్వాత జగన్ రాజకీయంగా ఎదిగి ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి చేరుకున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత పార్టీని తిరిగి బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాల్లో జగన్ నిమగ్నమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్ రాజకీయ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కుటుంబం నుంచి కొత్త తరం రాజకీయాల్లోకి రావడం కీలకంగా మారనుంది.
ప్రస్తుతం జగన్ ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలపై దృష్టి పెట్టి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే పెద్ద కుమార్తె హర్షా రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారనే ప్రచారం తాజాగా తెరపైకి వచ్చింది. వచ్చే ఏడాది వైసీపీ ప్లీనరీలో ఆమెను పార్టీ శ్రేణులకు పరిచయం చేసే అవకాశం ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది.
హర్షా రెడ్డి క్రమంగా పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ రాజకీయ వ్యవహారాలపై అవగాహన పెంచుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. జగన్ చేపట్టబోయే రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆమె కనిపించే అవకాశాలున్నాయని సమాచారం. అయితే ఆమె రాజకీయ ప్రవేశంపై ఇప్పటివరకు వైసీపీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
మరోవైపు 2029 అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల నాటికి హర్షా రెడ్డిని కడప లోక్సభ స్థానం నుంచి బరిలోకి దింపే ఆలోచన ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. వైఎస్ కుటుంబానికి కడప జిల్లాతో ఉన్న రాజకీయ అనుబంధం నేపథ్యంలో ఈ నియోజకవర్గం పేరు తెరపైకి వచ్చింది. గతంలో జగన్ కూడా కడప లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం వైసీపీ తరఫున వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో వైఎస్ షర్మిల కుమారుడు రాజారెడ్డి కూడా భవిష్యత్లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందనే చర్చ కొనసాగుతోంది. దీంతో వచ్చే ఎన్నికల నాటికి వైఎస్ కుటుంబానికి చెందిన కొత్త తరం నేతలు రాజకీయ రంగంలోకి వస్తే వారి మధ్య పోటీ ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి నెలకొంది.
అయితే హర్షా రెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశం, కడప నుంచి పోటీ వంటి అంశాలపై ప్రస్తుతం వస్తున్న సమాచారం రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చల ఆధారంగానే ఉంది. పార్టీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వీటిని నిర్ధారిత నిర్ణయాలుగా పరిగణించలేం.
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