Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /YS Jagan Daughter: జగన్ కుమార్తె పొలిటికల్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం.. 2029లో అక్కడి నుంచే పోటీ?

YS Jagan Daughter: జగన్ కుమార్తె పొలిటికల్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం.. 2029లో అక్కడి నుంచే పోటీ?

YS Jagan Daughter: వైఎస్ జగన్ కుమార్తె రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారనే ప్రచారం మరోసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమె ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారనే దానిపై కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇప్పటివరకు ఆమె రాజకీయ ప్రవేశంపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:10 PM IST
YS Jagan Daughter: జగన్ కుమార్తె పొలిటికల్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం.. 2029లో అక్కడి నుంచే పోటీ?
Image Credit: YS Jagan Daughter(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
YS Jagan Daughter: జగన్ కుమార్తె పొలిటికల్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం.. 2029లో అక్కడి నుంచే పోటీ?
2
3
4
5