YS Jagan: గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో ఆరుగురు మృతి.. మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి

YS Jagan Express Condolence On Shobhayatra Tragedy: రెండు వేర్వేరు జిల్లాల్లో గణేష్ శోభాయాత్ర విషాదంగా మారడంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదాల్లో భక్తులు మృతి చెందడం తనను కలచివేసిందని తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:41 PM IST

YS Jagan: గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో ఆరుగురు మృతి.. మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి

Ganesh Shobhayatra Tragedy: వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో వైభవంగా జరుగుతున్న నిమజ్జన యాత్రలో అపశ్రుతి సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో చోటుచేసుకున్న ప్రమాదాల్లో ఆరుగురు భక్తులు మృతి చెందడడం తనను కలచివేసిందని ప్రకటించారు. బాధిత కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. ప్రభుత్వం బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Shobhayatra Tragedy: గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు భక్తులు మృతి

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం తూర్పు తాళ్లలో వినాయక నిమజ్జనోత్సవం ఊరేగింపులో భక్తులపైకి ట్రాక్టర్‌ దూసుకెళ్లిన ఘటనలో నలుగురు మరణించిన ఘటనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌ స్పందించారు. 'ఎక్స్‌' వేదికగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ.. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ఈ ఘటన అత్యంత విచారకరమని, ప్రమాదం కారణంగా యువకులు మరణించడం తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. మరణించిన కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, గాయపడ్డవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని  ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Assembly Session: అసెంబ్లీలో గర్జించిన హరీశ్‌ రావు.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రూఫ్స్‌తో సహా వాస్తవాలు ఇవే!

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు మండలం చింతలవీధిలో వినాయక నిమజ్జనోత్సవంపైకి వాహనం దూసుకెళ్లిన ఘటనలో ఇద్దరు భక్తులు మరణించిన ఘటనపై కూడా మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి, అల్లూరి జిల్లాల్లో జరిగిన ప్రమాదాలు తీవ్ర విషాదంగా మారాయి. సంతోషంగా జరగాల్సిన వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవం విషాదంగా మారడంపై సీఎం చంద్రబాబు కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: YS Jagan: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో భారీ ట్విస్ట్‌.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఇండి కూటమి అభ్యర్థి ఫోన్‌

