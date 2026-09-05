/YS Jagan Demands CBI Probe: మరోసారి డీఎస్సీపై సీబీఐ దర్యాప్తు వైఎస్ జగన్ డిమాండ్..విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పోస్ట్!

YS Jagan Demands DSC CBI Probe: ఆంధ్రప్రదేశ్లో డీఎస్సీ 2025 ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జరిగిన తీవ్రమైన అవకతవకలు, అక్రమాలు రోజురోజుకూ సరికొత్త సాక్ష్యాలు, వాస్తవాలతో వెలుగులోకి వస్తున్నాయని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ అక్రమాలకు సంబంధించి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాల్సిన ప్రశ్నలు ఎన్నో తలెత్తుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. నిజానిజాలు బయటకు రావడానికి సీబీఐ విచారణకు అంగీకరించాల్సింది పోయి, కూటమి ప్రభుత్వం స్వతంత్ర దర్యాప్తును నిరాకరిస్తూ.. ప్రశ్నిస్తున్న గొంతులను అణచివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు.
డీఎస్సీ నియామక కుంభకోణంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు, మీడియా వేదికలు, సామాజిక కార్యకర్తలు, చివరకు సాధారణ వ్యక్తుల పోస్టులను, ఖాతాలను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి మెటా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిమితం చేస్తున్నారని జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్షాల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లతో పాటు అనేక వ్యక్తిగత ఖాతాలను నిర్దిష్ట భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో కనిపించకుండా చేస్తున్నారని, ఇందుకు మెటా "చట్టపరమైన అవసరాలు" అనే కారణాన్ని పేర్కొంటోందని చెప్పారు.
ఇది కేవలం డీఎస్సీ అక్రమాలకే పరిమితం కాలేదని, ప్రభుత్వ అవినీతి, వైఫల్యాలు, సూపర్ సిక్స్, సూపర్ సెవెన్ హామీల అమలుపై ప్రశ్నించేవారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ సెన్సార్షిప్కు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇది రాజ్యాంగం కల్పించిన వాక్ స్వాతంత్య్రం, భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ వంటి ప్రాథమిక హక్కులను హరించడమేనని అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక ప్రశ్నించేవారి నోరు మూయిస్తున్నారని, అసలు ఆయన దేనికి భయపడుతున్నారని నిలదీశారు. ఒక పోస్టును తొలగించినంత మాత్రాన ఆధారాలను తుడిచేయలేరని, ఒక ఖాతాను బ్లాక్ చేసినంత మాత్రాన నిజాన్ని పాతిపెట్టలేరని స్పష్టం చేశారు. ప్రతిపక్షాన్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలని, ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సమాధానం చెప్పి, రాజ్యాంగబద్ధంగా పాలించాలని హితవు పలికారు.
అసలు డీఎస్సీ పరీక్ష రాయకుండానే కొందరికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఏ విధంగా ఇచ్చారని, అలాగే టెట్ (TET) పరీక్షలో కనీసం ఉత్తీర్ణత సాధించని అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న మతలబు ఏమిటని వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. క్రీడా కోటా కింద జీవో జారీ చేసి, నియామకాలు పూర్తయిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసినప్పటికీ, ఆ అభ్యర్థులు ఇంకా ఉద్యోగాల్లో కొనసాగడం పెద్ద ఎత్తున జరిగిన అవినీతికి నిదర్శమన్నారు.
వెంటనే నిరోధించిన అన్ని ఖాతాలను, పోస్టులను పునరుద్ధరించాలని, ఈ డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై తక్షణమే స్వతంత్ర సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని జగన్ డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా, ఈ అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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