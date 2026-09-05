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YS Jagan Demands CBI Probe: మరోసారి డీఎస్సీపై సీబీఐ దర్యాప్తు వైఎస్ జగన్ డిమాండ్..విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పోస్ట్!

YS Jagan Demands DSC CBI Probe: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ 2025 ఉపాధ్యాయ నియామకాల ప్రక్రియలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి, తీవ్రమైన అక్రమాలు జరిగాయని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ కుంభకోణంపై ప్రశ్నిస్తున్న ప్రతిపక్షాల, మీడియా సంస్థల సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను కూటమి ప్రభుత్వం నిర్బంధిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ అక్రమాలపై తక్షణమే స్వతంత్ర సీబీఐ (CBI) దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ బాధ్యత వహించి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని జగన్ డిమాండ్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:19 PM IST
YS Jagan Demands CBI Probe: మరోసారి డీఎస్సీపై సీబీఐ దర్యాప్తు వైఎస్ జగన్ డిమాండ్..విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పోస్ట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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YS Jagan Demands CBI Probe: మరోసారి డీఎస్సీపై సీబీఐ దర్యాప్తు వైఎస్ జగన్ డిమాండ్..విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పోస్ట్!
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