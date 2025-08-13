YS Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయ్యిందని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. పోలీసుల సహకారంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ దౌర్జన్యకాండ చేసిందని తెలిపారు. ఎన్నికలను రద్దు చేసి.. కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అరాచకంగా జరిగిన ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఎన్నికలు అంటారా? అని ప్రశ్నించారు.
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలపై తాడేపల్లిలోని బుధవారం కేంద్ర కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్పీపీ ఏజెంట్లు లేకుండా పోలింగ్ ప్రక్రియ.. ఎక్కడికక్కడ ఏజెంట్ ఫామ్స్ చించేపి టీడీపీ దౌర్జన్యం చేసిందని ఆరోపించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి తమ పార్టీ ఏజెంట్ల తరిమివేశారని తెలిపారు. పోలీసుల సహకారంతోనే టీడీపీ దౌర్జన్యకాండ చేసిందని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వెల్లడించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై దాడులు.. మరి దీన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఎన్నికలు అంటారా? వైఎస్ జగన్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై యథేచ్ఛగా దాడులు, అయినా ఏ మాత్రం పట్టించుకోని పోలీసులు.. అధికార పార్టీకి వత్తాసు.. పోలీసులు బాధ్యత మరిచారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. 'ఏపీ ఎన్నికల పోలింగ్లో రాష్ట్రంలో అక్రమాలు.. ఏకంగా 12.5 శాతం. దాదాపు 48 లక్షల ఓట్ల తేడా. పోలింగ్ నుంచి కౌంటింగ్ నాటికి పెరిగిన ఓట్లు. అయినా ఏనాడూ దాన్ని ప్రస్తావించని రాహుల్. ప్రభుత్వ అవినీతిని ప్రస్తావించని కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి చంద్రబాబు, రాహుల్, రేవంత్రెడ్డి అంతా ఒక్కటే. వారి మధ్య హాట్లైన్ లింక్. అదే వాస్తవం' మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.
ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తూ.. నిర్వహించిన ఆ రెండు ఎన్నికలు వెంటనే రద్దు చేసి, కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా తిరిగి నిర్వహించాలని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. 'రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా? ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం కనిపించడం లేదు. ఏ ఒక్క ఏజెంట్ను బూత్ దగ్గరకు కూడా పోనీయకుండా ఆపేసి ఎన్నికల రిగ్గింగ్ చేశారు. పోలీసుల ప్రోద్భలంతో, బూత్ల్లోకి ఏజెంట్లను పోనివ్వలేదు. ఇంత దారుణ ప్రజాస్వామ్యం దేశంలో ఎక్కడా ఉండదేమో' వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.
