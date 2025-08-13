English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Demands Re Poll For Pulivendula And Ontimitta ZPTC: అప్రజాస్వామికంగా.. అరాచకంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పని చేసిందని.. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ఉప ఎన్నికలు రద్దు చేయాలని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. తిరిగి పోలింగ్‌ నిర్వహించాలని ఈసీని కోరారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:26 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయ్యిందని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్ ప్రకటించారు. పోలీసుల సహకారంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ దౌర్జన్యకాండ చేసిందని తెలిపారు. ఎన్నికలను రద్దు చేసి.. కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని వైఎస్‌ జగన్‌ ‌మోహన్ ‌రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. అరాచకంగా జరిగిన ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఎన్నికలు అంటారా? అని ప్రశ్నించారు.
 

Also Read: YS Jagan: చిన్న ఎన్నికల కోసం గూండాల చంద్రబాబు అరాచకాలు: వైఎస్‌ జగన్‌

పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలపై తాడేపల్లిలోని బుధవారం కేంద్ర కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్‌పీపీ ఏజెంట్లు లేకుండా పోలింగ్‌ ప్రక్రియ.. ఎక్కడికక్కడ ఏజెంట్‌ ఫామ్స్‌ చించేపి టీడీపీ దౌర్జన్యం చేసిందని ఆరోపించారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల నుంచి తమ పార్టీ ఏజెంట్ల తరిమివేశారని తెలిపారు. పోలీసుల సహకారంతోనే టీడీపీ దౌర్జన్యకాండ చేసిందని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వెల్లడించారు.

Also Read: APSRTC Free Bus: మహిళలకు ఉచిత బస్సుపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..ఏమిటంటే?

వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై దాడులు.. మరి దీన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఎన్నికలు అంటారా? వైఎస్‌ జగన్‌ సూటిగా ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలపై యథేచ్ఛగా దాడులు, అయినా ఏ మాత్రం పట్టించుకోని పోలీసులు.. అధికార పార్టీకి వత్తాసు.. పోలీసులు బాధ్యత మరిచారని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. 'ఏపీ ఎన్నికల పోలింగ్‌లో రాష్ట్రంలో అక్రమాలు.. ఏకంగా 12.5 శాతం. దాదాపు 48 లక్షల ఓట్ల తేడా. పోలింగ్‌ నుంచి కౌంటింగ్‌ నాటికి పెరిగిన ఓట్లు. అయినా ఏనాడూ దాన్ని ప్రస్తావించని రాహుల్‌. ప్రభుత్వ అవినీతిని ప్రస్తావించని కాంగ్రెస్‌ ప్రతినిధి చంద్రబాబు, రాహుల్, రేవంత్‌రెడ్డి అంతా ఒక్కటే. వారి మధ్య హాట్‌లైన్‌ లింక్‌. అదే వాస్తవం' మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

Also Read: AP Nominated Posts: ఏపీలో పొలిటికల్ నాయకులకు పండుగ.. మరో విడత 31 నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ

ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తూ.. నిర్వహించిన ఆ రెండు ఎన్నికలు వెంటనే రద్దు చేసి, కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా తిరిగి నిర్వహించాలని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. 'రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా? ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం కనిపించడం లేదు. ఏ ఒక్క ఏజెంట్‌ను బూత్‌ దగ్గరకు కూడా పోనీయకుండా ఆపేసి ఎన్నికల రిగ్గింగ్‌ చేశారు. పోలీసుల ప్రోద్భలంతో, బూత్‌ల్లోకి ఏజెంట్లను పోనివ్వలేదు. ఇంత దారుణ ప్రజాస్వామ్యం దేశంలో ఎక్కడా ఉండదేమో' వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

ZPTC By PollYS Jagan Mohan ReddyysrcpTadepalliPulivendula

Trending News