YS Jagan: నన్ను నడ్పిస్తుంది ఆ దేవుడు, ప్రజలు మాత్రమే.!. వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆవిర్భవ సంబరాల్లో వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

YS Jagan emotional speech in ysrcp party formation day celebrations: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆవిర్భావ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆవిర్భవ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ.. మన పార్టీ 15 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 16వ వసంతంలోకి అడుగు పెట్టడం అందరికి గర్వకారణమన్నారు. నేను నల్లకాలువలో ఇచ్చిన ఒక్క మాట కోసం పార్టీ ఆవిర్భావం జరిగిందన్నారు. వైసీపీ అంటే విలువలు, విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచిందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అనేది ఒక్కరి పార్టీ కాదని, వైఎస్సార్ ను ప్రేమించే కోట్లాది మందిదని జగన్ అన్నారు.
అంతే కాకుండా గతంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ , కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ఉండి ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేసిన తట్టుకుని నిలబడిందని నాటి ఘటనల్ని జగన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎంత మంది కుట్రలు చేసిన, కుతంత్రాలు చేసిన వెనక్కు తగ్గని పార్టీ అంటూ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. అదే విధంగా.. తనతో నడిచే ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడు కూడా కాలర్ ఎగరేసుకుని ‘అతడే మా నాయకుడు, అదే మా పార్టీ’ అని గర్వంగా చెప్పుకునేలా నేను అడుగులు వేస్తానని మరోసారి కార్యకర్తల్లో జోష్ ను నింపారు.
వైసీపీ పార్టీకి అండగా, ఎదుగుదలకు తోడుగా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా వైఎస్ జగన్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేళ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాబోయేది మరల వైసీపీ పార్టీనే అంటూ మరోసారి వైఎస్ జగన్ కార్యకర్తల్లో మరింత ఉత్సాహంను నింపారు. ఈ క్రమంలో నాన్న గారి ఆశయ సాధన కోసం స్థాపించిన మన వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని, నన్ను మీరు గుండెల్లో పెట్టుకుని, భుజాలపై మోస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కష్టకాలంలో సైతం.. పార్టీపై నమ్మకం పెట్టుకుని, నాపై నమ్మకం ఉంచి పార్టీ కోసం నిలిచిన మీరే .. మన పార్టీకి అసలైన బలం.. నా బలం అంటూ జగన్ కీలక ఎమోషనల్ అయ్యారు.
Read more: YS Sharmila: ఆ పథకాల సంగతేంటీ.!. మహిళ దినోత్సవంవేళ సీఎం చంద్రబాబుపై భగ్గుమన్న వైఎస్ షర్మిల.. ఏమన్నారంటే..?..
వైసీపీ పార్టీ ప్రస్థానం కేవలం ఒక రాజకీయ ప్రయాణం మాత్రమే కాదని, ఒక లక్ష్యంతో లక్షలాది మంది కార్యకర్తల కష్టం, నమ్మకం, త్యాగాలకు నిలువెత్తు సాక్ష్యమంటూ మాజీ సీఎం జగన్ భావొద్వేగంతో ప్రసంగించి కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేషం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.