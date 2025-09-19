English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసన చేస్తే చంద్రబాబు మీ బరితెగింపు ఏమిటి? వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీత

YS Jagan Fire On Chandrababu: వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణపై వైఎస్సార్‌సీపీ ఉద్యమం చేపట్టగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోవడంపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబును సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:49 PM IST

YS Jagan: వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసన చేస్తే చంద్రబాబు మీ బరితెగింపు ఏమిటి? వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీత

YSRCP Protest: వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటుపరం చేస్తున్నారనే అంశంపై వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ఆందోళన చేపట్టగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు. ఈ సమయంలో పోలీసుల అమానుష తీరుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబును సూటిగా నిలదీశారు. నిరసన తెలిపితే పోలీసులు ఇంత బరితెగింపు ఏమిటి? పాశవికంగా ఎందుకు అడ్డుకున్నారని చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ చేపట్టిన వైద్య కళాశాలల ముట్టడి కార్యక్రమంపై శుక్రవారం వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబును ట్యాగ్‌ చేస్తూ వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ట్వీట్‌ వేశారు. 'ప్రజారోగ్య రంగాన్ని, పేదల ఆరోగ్య భద్రతను కాపాడుకునేందుకు.. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ చేపట్టిన నిరసనలను ఎందుకు పాశవికంగా అడ్డుకోవాలనుకున్నారు?' అంటూ చంద్రబాబును వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

'ప్రజల తరఫున వారి  గొంతును గట్టిగా వినిపిస్తూ వారితో కలిసి వైఎస్సార్‌సీపీ యూత్‌, విద్యార్థి విభాగం చేపట్టిన శాంతియుత ఆందోళనలు, ర్యాలీలను ఎందుకు పాశవికంగా అడ్డుకోవాలనుకున్నారు? లాఠీచార్జ్‌లు ఎందుకు చేశారు? గృహనిర్బంధాలు, అరెస్టులు ఎందుకు చేశారు?' అని వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నలు సంధించారు. 'ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉందా? ప్రజల తరఫున నిరసన తెలిపే రాజ్యాంగ పరమైన హక్కులను కాలరాస్తారా?' అని చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'మీరు కుంభకోణాలు చేస్తూ తరతరాల ప్రజల ఆస్తులైన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను మీ అనుయాయులకు అమ్మేస్తుంటే వాటిని ప్రశ్నించకూడదా?' అని చంద్రబాబును వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు. ప్రజల తరఫున గొంతెత్తితే అణచివేస్తారా? అని నిలదీశారు. వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఇటు అసెంబ్లీ వెలుపల కూడా వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు నిరసన తెలుపుతుంటే పోలీసులతో దౌర్జన్యం చేయించడం బరితెగింపు కాదా? అని మండిపడ్డారు. 'మీడియా ప్రతినిధులపై దాడులకు దిగుతారా? ఏమిటీ రాక్షసత్వం' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ధ్వజమెత్తారు.

'ఇంతగా తెగబడినా ప్రజాప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు, యువతీయువకులు, విద్యార్థులు తెగింపు చూపారు. ప్రజల పక్షాన నిలిచి శాసనమండలిలో, మెడికల్‌ కాలేజీల ఆవరణలోనూ విజయవంతంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందించారు. 'పేదల ఆరోగ్య భద్రత, పేద విద్యార్థుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకునేంత వరకూ పోరాటాలు మరింత ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతాయని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medical Colleges PrivatiseYS JaganysrcpchandrababuYSRCP pROTEST

