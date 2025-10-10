YS Jagan: కనీసం తాగునీళ్లు కూడా ఇవ్వలేరా చంద్రబాబు? వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీత

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
YS Jagan Fire On Chandrababu A Head Kurupam Students Incident: తాగునీళ్లు కూడా అందించలేని చంద్రబాబు ఇద్దరు విద్యార్థుల మరణానికి కారకుడు అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. వారిద్దరి ప్రాణాలు తీసింది కూటమి ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:00 AM IST

Kurupam Students Incident: 'గిరిజన విద్యార్ధులను పూర్తిగా గాలికొదిలిన కూటమి ప్రభుత్వం. హాస్టళ్లో కనీసం సురక్షిత తాగునీరు కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే ఇద్దరు విద్యార్థినులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నీటి కలుషితం కాదన్న మంత్రులది అవగాహనా రాహిత్యమని ప్రకటించారు. ఇది ముమ్మూటికీ ప్రభుత్వ తప్పిదమేనని స్పష్టం చేశారు. మృతి చెందిన చిన్నారుల కుటుంబాలకు కనీసం రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారమివ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. జాండిస్ సోకిన పిల్లలకు ఒక్కొక్కరికి  రూ.లక్ష చొప్పున చెల్లించాలని కోరారు. మృతిచెందిన విద్యార్థినుల కుటుంబాలకు అండగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఉంటుందని.. పార్టీ తరపున రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు.

విశాఖపట్నంలోని కేజీహెచ్‌ ఆస్పత్రిలో జాండిస్ (హెపటైటిస్ ఏ)తో చికిత్స పొందుతున్న కురుపాం గిరిజన గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థినులను వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పరామర్శించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కురుపాం గిరిజన గురుకుల పాఠశాలలో జాండిస్‌తో ఇద్దరు బాలికలు మృతి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. తాగునీరు లేక ఒకే స్కూల్‌లో 170 మంది కలుషిత నీరు తాగి జాండిస్ బారిన పడితే అవగాహన లేని మంత్రులు వాటర్ కంటామినేషన్ కాదని అబద్దాలు చెప్పడాన్ని ఖండించారు.

'విద్యార్థినులు, వారి తల్లిదండ్రులు స్కూల్‌లో తాగునీటి సమస్య ఉందని చెబుతున్నారు. వైద్యులు కూడా నీటి కలుషితంతోనే జాండిస్ వచ్చిందని నిర్ధారించారు. స్కూల్‌లో ఆర్వో ప్లాంట్ పనిచేయక నీరు కలుషితమైంది. మలమూత్రాలతో నీరు కలుషితం కావడం వల్లే పిల్లలకు కామెర్లు సోకాయి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు. 'మొత్తం 170 మందికి ఒకే స్కూల్ పిల్లలకు కామెర్లు వస్తే ప్రభుత్వం, మంత్రులు దాన్ని కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారే తప్ప పరిష్కారం వెదకడం లేదు' అని మండిపడ్డారు. కామెర్లు సోకిన మిగిలిన పిల్లల బాధ్యత ప్రభుత్వమే తీసుకుని ఒక్కొక్కరికి రూ.లక్ష చొప్పున ఇవ్వాలని వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

'స్కూల్‌లో ఆర్వో ప్లాంటును తక్షణమే రిపేరు చేయించాలి. బాత్రూమ్‌లు, శానిటేషన్ పనులు పూర్తి చేయాలి. ఇది ముమ్మూటికీ ప్రభుత్వ తప్పిదమే' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. తక్షణమే ప్రభుత్వం కురుపాం స్కూల్‌లో సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించి ప్రభుత్వం తమ తప్పిదాలకు ప్రాయశ్చితం చేసుకోకపోతే దేవుడు కూడా వీళ్లని క్షమించడు అని మండిపడ్డారు. గిరిజన పిల్లల సంక్షేమాన్ని  ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విస్మరించిందని విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు కళ్లు తెరవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జాండిస్ బారిన పడిన పిల్లలకు  కచ్చితంగా పరిహారం ఇప్పించే కార్యక్రమంలో భాగంగా అవసరమైతే వైఎస్సార్సీపీ కోర్టును కూడా ఆశ్రయిస్తుందని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

YS JaganKurupam StudentsKGH HospitalVisakhapatnamysrcp

Trending News