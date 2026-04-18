YS Jagan: నిజాలు మాట్లాడితే అంత ఉలుకెందుకు..?.. పూడీ శ్రీహరి, కేవీఆర్ అరెస్టులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్..

Ys Jagan fires on ap cm Chandrababu naidu over pudi srihari and kvr arrest: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం తమ వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు బనాయించి మరీ అరెస్ట్ లు చేస్తుందని మాజీ సీఎం వైఎస్ సంచలన ట్విట్ చేశారు. ముఖ్యంగా పూడీ శ్రీహరి, కేవీఆర్ ల అరెస్ట్ లపై జగన్ సీరియస్ అయ్యారు.
చంద్రబాబును ఎక్స్ వేదికగా ఏకీపారేశారు. ప్రశ్నించే గొంతుకలకు సంకెళ్లు వేయడమేంటని మండిపడ్డారు. ఆ గొంతుకలపై అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్టు చేయించడమేంటని ఫైర్ అయ్యారు.
మీ ప్రభుత్వ అవినీతి అక్రమాలను ప్రశ్నిస్తే అదేమైనా దేశ ద్రోహమా?.. అంటూ విమర్శించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న జర్నలిస్టులపై మీకెందుకు అంత కక్ష? అని..పూడీ శ్రీహరి, కేవీఆర్ అరెస్ట్ లపై మండిపడ్డారు. ఆ జర్నలిస్టులు మీరు చేయనిది చెప్పారా?.. మీరు చెప్పనిది చూపించారా?.. అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాస్తవాలు మాట్లాడితే అంత ఉలుకెందుకని ఏకీపారేశారు.
బీసీ వర్గానికి చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్టుగా పనిచేసిన పూడి శ్రీహరి చేసిన తప్పేంటని, అతనిపై అక్రమ కేసు పెట్టి మరీ అరెస్ట్ చేశారని విమర్శించారు. అతని ఇంట్లో సోదాలు చేయడం ఏంటి?.. అతనేమైనా ఉగ్రవాదా? టెర్రరిస్టా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. మరి మీరు పెడుతున్న పోస్టులకు రోజూ ఎంత మందిని అరెస్ట్ చేయాలని చురకలు పెట్టారు.
తెలంగాణ సీనియర్ జర్నలిస్టు కేవీఆర్పై కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధింపులకు గురిచేయడం జంగిల్ రాజ్ కాదా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇంట్లో తాను లేని సమయంలో తన కుటుంబ సభ్యులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ ఇంట్లో తిష్టవేయడం ఏంటని అన్నారు. ఇది రెడ్బుక్ పాలనకు నిదర్శనం కాదా? పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ ముసుగులో ఇన్ని అరాచకాలకు పాల్పడతారా? అంటూ కూటమి పాలనపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
గడిచిన రెండేళ్లలో బాలికలు, మహిళలపై అత్యాచారాలు, హత్యలు జరుగుతుంటే నిందితులపై చర్యలు తీసుకోని మీ కూటమి ప్రభుత్వం.. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే మాత్రం వారిపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్? అంటూ మండిపడ్డారు. మీ పార్టీకి చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు మహిళలపై అత్యాచారాలు, హత్యలు చేసిన ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నా వాళ్లపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడంలేదన్నారు.
వ్యవస్థలను మీ స్వార్థ రాజకీయాలకు వాడుకోవడం సుపరిపాలనా ఎలా అవుతుందన్నారు. పౌరులకు రక్షణ కల్పించడం, వారు స్వేచ్ఛగా తమ జీవితాలను గడిపేలా చూడ్డం మీ బాధ్యత కాదా?.. అంటూ ట్విట్ లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా మూల్యం చెల్లించుకొక తప్పదని, దేవుడు, ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పే రోజు దగ్గర్లోనే ఉందని జగన్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.
