YS Jagan: మోసానికి షర్ట్, ప్యాంట్ వేస్తే అది చంద్రబాబు.. కూటమిపై నిప్పులు చెరిగిన వైఎస్ జగన్ .. ఏమన్నారంటే..?

Ys Jagan fires on Chandrababu naidu govt on budget: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి. ఇటీవల బడ్జెట్ సైతం ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేషపెట్టింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తాడేపల్లిలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కూటమి సర్కారుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఇటీవల కూటమి ప్రవేష పెట్టిన 2026-2027 కు సంబంధించిన బడ్జెట్ పై తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం మోసం చేస్తు వారిని వంచిస్తూ ప్రవేశ పెట్టిన మూడో బడ్జెట్ అన్నారు. దీనిలో సూపర్ సిక్స్ హమీలు, సూపర్ సెవన్,ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన మ్యానిఫెస్ట్ హమీలు లేవన్నారు. అన్ని వర్గాలను కూటమి మోసం చేసిందన్నారు. పదే పదే అసత్యాలు చెబుతూ గోబెల్స్ ప్రచారంకు కూటమి తెరతీసిందన్నారు. మోసానికి ప్యాంట్, షర్ట్ వేస్తే అది చంద్రబాబు అని సెటైర్లు వేశారు.
అదే విధంగా అబద్దానికి రెక్కలు కడితే అది చంద్రబాబు అని ఏకీపారేశారు. రాష్ట్రప్రగతి గురించి చంద్రబాబు మాటలు కోటలు దాటుతాయ్ కానీ.. పర్ఫామెన్స్ మాత్రం వీక్ గా ఉందని పంచ్ లు వేశారు. గ్రోత్ రేటు పెరిగితే.. తలసరి ఆదాయం ఎందుకు తగ్గిందన్నారు. 10 నెలల్లో రాష్ట్ర ఆదాయం రూ. 75 వేల 964 కోట్లన్నారు. 23 రాష్ట్రాల కాగ్ నివేదికలో ఏపీ 22 స్థానంలో ఉందన్నారు. దోచుకో.. దాచుకో.. పంచుకో అన్న చందంలా కూటమి పాలన సాగుతుందన్నారు. చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ ఎక్కడకు వెళ్లిన హెలికాప్టర్ లను వాడుతూ ప్రజాధనంను విచ్చల విడిగా వెస్ట్ చేస్తున్నారని అన్నారు.
నారా లోకేష్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం ఒకపూట విజయవాడ, మరోపూట హైదరాబాద్,ఆ తర్వాత విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారన్నారు. కొలంబోకి వెళ్లి క్రికేట్ ,చూడాల అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. అదే విధంగా 2024, 2025 లో కూటమి పాలన ఉందని, ఇన్ని అప్పులు ఏ విధంగా పేరుకుని పోయాయో చెప్పాలన్నారు. కూటమి అప్పులను చంద్రబాబు పారదర్శకంగా చూపించడంలేదన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీగా బకాయిలు పడ్డారన్నారు.
జీతాలు ఇవ్వడంలేదన్నారు. ఎన్నికల ముందు సంపద క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు మాత్రం అప్పుల్లో రికార్డులు క్రియేట్ చేశారన్నారు. ఏపీ ప్రజల్ని సూపర్ సిక్స్ ల పేరిట మోసం చేశారన్నారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 50 ఏళ్లకు పెన్షన్, రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ కింద ఏడాదికి 20 వేలు, స్కూల్ పిల్లలకు ఏడాదికి 15 వేలు, మహిళలకు 3 గ్యాస్ సిలిండర్ లు, యువగళం పేరుతో నిరుద్యోగుల్ని మభ్యపెట్టారన్నారు. తల్లికి వందనం మొదలైన హమీలన్ని ఏమయ్యాయని వైఎస్ జగన్ కూటమి పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.
