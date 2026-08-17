YS Jagan fires on cm Chandrababu naidu govt: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్, టీచర్లకు టెట్ నిర్వాహణపై సీఎం చంద్రబాబు సర్కారును వైసీపీ ముప్పు తిప్పలుపెడుతుంది. ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం ఐదుగురు టీచర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. దీనిపై తాజాగా.. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా కూటమిపై విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై, అందులోనూ టీచర్లపై మరీ ఇంత కక్షగడతారా?.. అంటూ వైఎస్ జగన్ ట్విట్ చేశారు.
మొదటి రోజు వైయస్సార్ కడప, రెండో రోజు అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలకు చెందిన ఐదుగురు ఉపాధ్యాయ సంఘాల టీచర్లను ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారని, వారు ఏం నేరం చేశారని వైఎస్ జగన్ ఏకీపారేశారు వారు ఉద్యోగంలో చేరే నాటికి లేని టెట్ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రాయాలన్న టెట్ నిబంధన వల్ల లక్ష మందికిపైగా సీనియర్ టీచర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. ఆ నిబంధన నుంచి తమను మినహాయించాలని కోరుతూ, వారికి మద్దతు ఇస్తున్న ఎంపీలతో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రం ఇవ్వడమే నేరమా? అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
మీ రెడ్బుక్ అరాచక జంగిల్రాజ్ చివరకు ప్రభుత్వ టీచర్లనూ వదిలిపెట్టడం లేదన్నారు. చంద్రబాబు గారూ… అసలు ఈ టెట్ నిబంధనను తొలగించాలని కేంద్రాన్ని కోరాల్సింది మీరు కాదా? ఎన్డీయేలో భాగస్వామిగా ఉన్న మీరు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రంపై ఒత్తిడి ఎందుకు తీసుకురాలేదని ప్రశ్నలు గుప్పించారు.
మీరు చేయాల్సిన పని చేయలేదని, సీనియర్ టీచర్ల సమస్యను గాలికి వదిలేశారు. తమ సమస్యను మా పార్టీ ఎంపీల సహకారంతో తామే కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే మాత్రం వారిపై రాజకీయ ముద్ర వేస్తారా? సస్పెన్షన్లు విధిస్తారా? అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. మీరు చేయలేని పని వారు చేయడానికి ప్రయత్నించడమే తప్పా?.. అంటూ మండిపడ్డారు.
వినతిపత్రం ఇవ్వడమే నేరమా? దానికి సస్పెన్షన్ విధిస్తారా?. ఒక సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన ప్రభుత్వం, అదే సమస్యను రాజకీయ కోణంలో చూసి టీచర్లకు రాజకీయాలను అంటగట్టడం దారుణం. మరీ ఇంతగా దిగజారి వ్యవహరిస్తారా?.. అంటూ కూటమి సర్కారుపై విమర్శలు చేశారు.
ఉద్యోగుల విషయంలో మీ మోసం కూడా ఇదే స్థాయిలో ఉందన్నారు. మేనిఫెస్టోలో ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ పూర్తిగా గాలికి వదిలేశారన్నారు ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే IR ప్రకటిస్తామని చెప్పి, మెరుగైన PRC ఇస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం వచ్చి మూడో ఏడాది నడుస్తోంది ! IR లేదు! PRC లేదు! 5 DAలు పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నారు. CPS/OPSను పునఃసమీక్షిస్తామంటూ ఉద్యోగులకు ఆశ చూపి, చివరకు CPSకు ప్రత్యామ్నాయంగా మేం ప్రకటించిన GPSను కూడా అమలు చేయకుండా ఉద్యోగులను త్రిశంకుస్వర్గంలో పెట్టారన్నారు.
ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన PRC బకాయిలు, పెండింగ్ డీఏలు, GPF, APGLI, మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, సరెండర్ లీవ్స్ లేదా ఎన్క్యాష్మెంట్ లీవులు… ఇలా దాదాపు రూ. 35వేల నుంచి రూ.40 వేల కోట్ల బకాయిలు పెట్టారన్నారు.
తమకు న్యాయంగా రావాల్సిన డబ్బుల కోసం ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తుంటే ఒక్క పైసా ఇవ్వరన్నారు.
కానీ వారికి సస్పెన్షన్లను బహుమానంగా ఇస్తున్నారని కూటమి పాలనపై ఎద్దేవా చేశారు. ఇదేనా ఉద్యోగుల పట్ల మీ గౌరవం? ఇదేనా టీచర్ల పట్ల మీ బాధ్యత?..అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. అధికారం ఉందనే అహంకారంతో, నియంతృత్వ విధానాలతో మీరు చెలరేగిపోతున్న తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు చంద్రబాబుగారూ. చివరకు మీ నీడను కూడా మీరు భరించలేని స్థాయికి వెళ్లిపోయారన్నారు.
వెంటనే ఆ ఐదుగురు టీచర్లపై విధించిన సస్పెన్షన్లను ఎత్తివేసి, వారికి క్షమాపణ చెప్పి చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే ఈ అంశాన్ని అత్యంత సీరియస్గా తీసుకుంటామి వైఎస్ జగన్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
ఈ అన్యాయమైన సస్పెన్షన్లను సవాల్ చేసే కార్యక్రమంలో ఆ టీచర్లకు న్యాయపరంగా పూర్తిగా అండగా నిలుస్తాం. వారికి భరోసా ఇస్తాం. అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే ప్రతి గొంతుకూ వైయస్సార్సీపీ అండగా నిలుస్తుందని వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు.
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