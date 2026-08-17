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YS Jagan: ఐదుగురు ప్రభుత్వ టీచర్ల సస్పెన్షన్.!.. చంద్రబాబు టార్గెట్‌గా వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?..

Ap Five teachers suspension row: మీరు చేయాల్సిన పని చేయకుండా, సీనియర్‌ టీచర్ల సమస్యను గాలికి వదిలేశారంటూ వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా కూటమి సర్కారును ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా.. తమ సమస్యను మా పార్టీ ఎంపీల సహకారంతో తామే కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే మాత్రం వారిపై రాజకీయ ముద్ర వేస్తారా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:37 PM IST
YS Jagan: ఐదుగురు ప్రభుత్వ టీచర్ల సస్పెన్షన్.!.. చంద్రబాబు టార్గెట్‌గా వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: ysjagan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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