YS Jagan: చంద్రబాబు మూడేళ్లు ఇట్టే గడిచిపోతాయి.. జువ్వెల దిన్నె వివాదంపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Jagan fires on cm Chandrababu naidu on Juvvaladinne Fishing Harbour row: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నెకు చేరుకున్నారు.హెలిప్యాడ్ వద్ద వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు జగన్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్ జగన్ జువ్వెల దిన్న ఫిషింగ్ హార్బర్ను పరిశీలించారు. అక్కడున్న మత్క్సకారులతో మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా మత్స్యకారుల కోసం జగన్ ఫిషింగ్ హార్బర్లు కడితే, చంద్ర బాబు మాత్రం దీన్ని కూడా ప్రైవేటు వారికి ఇచ్చి దోచుకోవడంకు అక్రమ కాంట్రాక్ట్ లు కట్టపెడుతున్నారన్నారు. కానీ పక్కనున్న కృష్ణపట్నం పోర్టు వద్ద భారీగా ల్యాండ్ ఉందని అక్కడ భూములు ఇచ్చుకొవచ్చని అన్నారు.
మత్స్యకారుల కడుపు కొట్టడానికి పెద్ద పెద్ద దొంగలు ఏకమయ్యారు#TamilNadu నుంచి వచ్చిన మెకానైజ్డ్ బోట్లతో ఇక్కడ ఫిషింగ్ చేస్తున్న వారిని మన మత్స్యకారులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి ఆ బోట్లను సీజ్ చేశారు
మార్చి 12న లోకేష్ నెల్లూరు వచ్చారు, 16న ఆ సీజ్…
— greatandhra (@greatandhranews) April 15, 2026
అంతేకాకుండా కళ్లు మూసి తెరిచేలోపు మూడేళ్లు గడిచిపోతుందని, ఆ తర్వాత అధికారంలోకి రాగానే ఈ ప్రైవేటు డిఫెన్స్ కంపెనీలను ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తామన్నారు. ఇక్కడ ఫిషింగ్ హర్బర్ లు, ఏపీలో కడుతున్న 10 ఫిషింగ్ హర్బర్ లు మత్య్సకారుల సొత్తు అన్నారు. దీన్ని చంద్రబాబు కాదు కదా.. వాళ్ల తాత అయినా మత్స్యకారుల నుంచి వాటిని ఎవడు తీసుకోలేడని వైయస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మత్స్యకారులను చంద్రబాబు ఇక్కడ నుంచి తరిమేసేలా కుట్రలు చేస్తున్నాడని ఏకీపారేశారు. ఒక వేళ వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఉంటే ఈపాటికి జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్లో కోల్డ్ స్టోరేజీ, ఇతరత్రా సౌకర్యాలన్నీ ప్రారంభమై మత్స్యకారులు చిక్కటి చిరునవ్వులతో కనిపించేవారని మాజీ సీఎం జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు మత్స్యకారులకు మేలు చేయక పోగా వారి కడుపు మీద తంతున్నాడని అన్నారు. ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు రాకూడదు. రూల్స్ ఉన్నాయన్నారు.
మనం తమిళనాడుకు పొవద్దు..వాళ్లు మనదగ్గర రావద్దు. కానీ తమిళనాడుకు చెందిన బోట్లు ఇక్కడకు వచ్చి మన మత్క్స సంపద దోచుకుని పోతున్నారని అన్నారు. మన వాళ్లు ఆ బోట్లను మన మత్క్సకారులు ఆ బోట్లను పట్టుకుని పోలీసులు అప్పగిస్తే వాటిపై ఎఫ్ఐఆర్ కట్టిన బోట్లను వదిలేశారన్నారు.
ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడి నారా లోకేష్ తో మాట్లాడి, మార్చి 16 బోట్లు ఇక్కడకు పోయాయని అన్నారు. ఇంత మంది దొంగలు కలిసి మత్య్సకారుల్ని కడుపు మీద తన్నారన్నారు. సీఎం కొడుకు, ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు కలిసి పేదవారైన మత్య్సకారుల కడుపు మీద కొట్టారని కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. సీజ్ చేసిన బోట్ లను దగ్గరుండి విడిచి పెట్టారన్నారు.
