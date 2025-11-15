English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Hindupuram Attack news: బాలకృష్ణ ఇదా నీ రాజకీయం.!.హిందూపురం ఘటనపై వైసీపీ నేతలు సీరియస్.. వీడియో..

Hindupuram Attack news: బాలకృష్ణ ఇదా నీ రాజకీయం.!.హిందూపురం ఘటనపై వైసీపీ నేతలు సీరియస్.. వీడియో..

Hindupuram ysrcp followers fire on balakrishna: ఒక చెంప మీద కొడితే మరో చెంప చూపించడానికి తాము గాంధీలం కాదని వైసీపీ నేతలు మాట్లాడారు. హిందూపురంలో ఇలాంటి ఘటనలు గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 10:16 PM IST
  • బాలయ్యపై హిందూపురం వైసీపీ నేతలు ఫైర్..
  • ప్రజలు ఒక్కసారిఆలోచించాలని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. డబ్బులను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి!
5
Gajakesari Yoga effect
Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. డబ్బులను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి!
PBKS IPL 2026: స్టార్ ప్లేయర్స్‌పై‌ పంజాబ్ కింగ్స్ వేటు.. రిలీజ్ జాబితాలో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
5
IPL 2026
PBKS IPL 2026: స్టార్ ప్లేయర్స్‌పై‌ పంజాబ్ కింగ్స్ వేటు.. రిలీజ్ జాబితాలో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Gold Rate Today: ట్రంప్ ఎఫెక్ట్.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా పతనమైన పసిడి ధర.. నవంబర్ 14వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఇవే..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ట్రంప్ ఎఫెక్ట్.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా పతనమైన పసిడి ధర.. నవంబర్ 14వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఇవే..!!
Petrol Diesel Price: వాహనాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు. రేపు అర్థరాత్రి నుంచి అమల్లోకి.. !!
6
Petrol Diesel Price
Petrol Diesel Price: వాహనాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు. రేపు అర్థరాత్రి నుంచి అమల్లోకి.. !!
Hindupuram Attack news: బాలకృష్ణ ఇదా నీ రాజకీయం.!.హిందూపురం ఘటనపై వైసీపీ నేతలు సీరియస్.. వీడియో..

Hindupuram ysrcp party office attack incident: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. టీడీపీ కార్యకర్తలు,  బాలకృష్ణ అభిమానులు హిందుపురంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడిచేసి ఫర్నీచర్ అంతా ధ్వంసం చేశారు. అడ్డొచ్చిన కార్యకర్తల్ని చితకబాదారు. మొత్తంగా పార్టీఆఫీస్ ను రణరంగంగా చేశారు.ఈ ఘటన ఏపీలో పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ట్విటర్ వేదికగా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంను అపహస్యం చేసే చర్యలంటూ కూటమి సర్కాను ఏకీపారేశారు. ఇలాంటి చర్యలతో వైసీపీ క్యాడర్ మనోస్థైర్యంను దెబ్బతీయలేరన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా వైసీపీ ఆఫీస్ పైదాడి ఘటనను హిందూపురం వైసీపీ నేతలు , కార్యకర్తలు ఖండించారు.ఈ  ఘటనపై హిందూపురం వైసీపీ నేతలు మాట్లాడారు.  ఈ ఘటన హిందూపురంకు మాయని మచ్చగా అభివర్ణించారు.  మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే  బాలకృష్ణ చేసే రాజకీయాలు ఇవా.. అంటూ ఏకీపారేశారు.

 బాలకృష్ణ రిసాట్  లోకూర్చుని వారి కార్యకర్తల్ని తమపై ఉసిగొల్పారన్నారు. ముఖ్యంగా దాడిచేసిన వారంత బైటవాళ్లని స్పష్టం చేశారు. ఇది పిరికి పంద చర్య అని అన్నారు.  మరోవైపు..జగన్ 2.O మీఊహకే వదిలేస్తున్నామన్నారు. ఇటీవల మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేటికరణపై నిరసనల్లో.. జనాలు భారీగా వచ్చారని.. దీన్నిఓర్చుకోలేక ఈ విధంగా బాలయ్య దాడులు చేయించారని కూడా హిందూపురం వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు మాట్లాడారు.

Read more: YS Jagan Video: హిందూపురం వైసీపీ కార్యాలయంపై దాడి.. బాలకృష్ణ, సీఎం చంద్రబాబులపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

మరోవైపు బాలయ్యను మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకుంటే కనీసం రోడ్లు, డ్రైనేజీ , వాటర్ సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తీరలేవన్నారు. ఇప్పటికైన ప్రజలు ఆలోచించాలని వైసీపీ నేతలు కోరారు. మొత్తంగా హిందుపురం ఘటన ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BalakrishnahindupurAttack on ysrcp party officeYS JaganYSRCP vs TDP

Trending News