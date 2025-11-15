Hindupuram Attack news: బాలకృష్ణ ఇదా నీ రాజకీయం.!.హిందూపురం ఘటనపై వైసీపీ నేతలు సీరియస్.. వీడియో..

Hindupuram ysrcp party office attack incident: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. టీడీపీ కార్యకర్తలు, బాలకృష్ణ అభిమానులు హిందుపురంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడిచేసి ఫర్నీచర్ అంతా ధ్వంసం చేశారు. అడ్డొచ్చిన కార్యకర్తల్ని చితకబాదారు. మొత్తంగా పార్టీఆఫీస్ ను రణరంగంగా చేశారు.ఈ ఘటన ఏపీలో పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ట్విటర్ వేదికగా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంను అపహస్యం చేసే చర్యలంటూ కూటమి సర్కాను ఏకీపారేశారు. ఇలాంటి చర్యలతో వైసీపీ క్యాడర్ మనోస్థైర్యంను దెబ్బతీయలేరన్నారు.
జగన్ 2.O లో ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాం
ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించడానికి మేము గాంధీలు కాదు.. #YSRCP కార్యకర్తలం
ఈరోజు #Balakrishna ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడని మా పార్టీ కార్యాలయం మీద దాడి చేశారు.
ముఖ్యంగా వైసీపీ ఆఫీస్ పైదాడి ఘటనను హిందూపురం వైసీపీ నేతలు , కార్యకర్తలు ఖండించారు.ఈ ఘటనపై హిందూపురం వైసీపీ నేతలు మాట్లాడారు. ఈ ఘటన హిందూపురంకు మాయని మచ్చగా అభివర్ణించారు. మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే బాలకృష్ణ చేసే రాజకీయాలు ఇవా.. అంటూ ఏకీపారేశారు.
బాలకృష్ణ రిసాట్ లోకూర్చుని వారి కార్యకర్తల్ని తమపై ఉసిగొల్పారన్నారు. ముఖ్యంగా దాడిచేసిన వారంత బైటవాళ్లని స్పష్టం చేశారు. ఇది పిరికి పంద చర్య అని అన్నారు. మరోవైపు..జగన్ 2.O మీఊహకే వదిలేస్తున్నామన్నారు. ఇటీవల మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేటికరణపై నిరసనల్లో.. జనాలు భారీగా వచ్చారని.. దీన్నిఓర్చుకోలేక ఈ విధంగా బాలయ్య దాడులు చేయించారని కూడా హిందూపురం వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు మాట్లాడారు.
మరోవైపు బాలయ్యను మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకుంటే కనీసం రోడ్లు, డ్రైనేజీ , వాటర్ సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తీరలేవన్నారు. ఇప్పటికైన ప్రజలు ఆలోచించాలని వైసీపీ నేతలు కోరారు. మొత్తంగా హిందుపురం ఘటన ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
