Ys Jagan former cpro pudi Srihari arrested: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి (మీడియా వింగ్), మాజీ సీఎం జగన్ సీపీఆర్వో పూడి శ్రీహరిను ఏపీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశాడు. తాడేపల్లిలోని జగన్ నివాసంకు వెళ్తుండగా మఫ్టీలో వచ్చిన పోలీసులు ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫోన్ , ల్యాప్ టాప్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎక్కడకు తీసుకెళ్లారు... ఏ కేసులో అరెస్ట్ చేశారో ఎలాంటి సమాచారం లేదు. అంతే కాకుండా పూడీ శ్రీహరి ఇంటికి వెళ్లి పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు.
ఇతరుల్నిలోనికి రానివ్వలేదు. కుటుంబ సభ్యుల్ని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యేలా చేశారు. దీనిపై ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం రాజుకుంది. ఈ క్రమంలో పూడి శ్రీహరి అరెస్ట్ పై ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ సీరియస్ అయ్యారు. వైసీపీ ఏపీ హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు.
శ్రీహరిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో చెప్పకుండా అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఏపీ హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నట్టు వైసీపీ నేతలు తెలిపారు. ఈ అరెస్ట్ ను వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తదితరులు ఈ అరెస్ట్ను తీవ్రంగా ఖండించారు. టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు, అక్రమ అరెస్ట్ లు, కేసులకు వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు భయపడే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు.
చంద్రబాబు రక్తచరిత్ర అంటూ కత్తి పట్టినట్లు ఉన్న యానిమేషన్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో శ్రీహరి పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై చిత్తూరులో కేసు నమోదు అయింది. ఈ క్రమంలో శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. శ్రీహరి ప్రస్తుతం వైసీపీ మీడియా వ్యవహారాలు చూస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
