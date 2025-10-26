English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: మొంథా తుఫాన్‌పై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ హైఅలర్ట్‌.. భారీ వర్షాలపై కీలక ప్రకటన

YS Jagan: మొంథా తుఫాన్‌పై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ హైఅలర్ట్‌.. భారీ వర్షాలపై కీలక ప్రకటన

YS Jagan High Alert To YSRCP Cadre On Montha Cyclone: తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పొంచి ఉండడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అప్రమత్తమయ్యారు. తుఫాన్‌ నేపథ్యంలో పార్టీ శ్రేణులను అప్రమత్తం చేసి.. ప్రజలకు అందరూ అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:43 PM IST

YS Jagan: మొంథా తుఫాన్‌పై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ హైఅలర్ట్‌.. భారీ వర్షాలపై కీలక ప్రకటన

Montha Cyclone: మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో తుపాను బాధిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి  వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి సూచించారు. తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పడుతున్న కారణంగా పార్టీ కీలక కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పార్టీ నాయకులంతా తుఫాన్‌ ప్రభావిత ప్రజలకు సహాయం చేయాలని.. బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం కావాలని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సూచించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: YS Sharmila: కూటమి పాలనలో 21 మంది మన్యం బిడ్డలు మృతి చంద్రబాబు చేసిన హత్యలే: వైఎస్‌ షర్మిల

మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావం కారణంగా మెడికల్‌ కాలేజ్‌లు ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ అక్టోబర్‌ 28వ తేదీన మంగళవారం చఅసెంబ్లీ నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో వైఎస్సార్‌సీపీ చేపట్టాలని నిరసన ర్యాలీని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వాయిదా వేశారు. నవంబర్‌ 4వ తేదీన నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించాలని చెప్పారు. మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో తుఫాను బాధిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు‌ సూచించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పార్టీ శ్రేణులు అవసరమైన ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు, సహాయ, పునరావాస చర్యల్లో ప్రజలకు అండగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. 

Also Read: BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన నిర్ణయం.. రేవంత్ రెడ్డి గన్‌ కల్చర్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఉంటుందనే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో... గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు అధికారిక యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. మొంథా తుఫాన్‌పై 'ఎక్స్‌' వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు. మంత్రులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో పాటు ఉన్నతాధికారులందరూ అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేసేలా సన్నద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. జిల్లాలకు అవసరమైన నిధులు అందుబాటులో ఉంచి.. ప్రత్యేక అధికారులను నియమించినట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: Revanth Reddy Resign: కుంభకోణాలపై సీఎం పదవికి రేవంత్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: బీజేపీ

విద్యుత్, తాగునీరు, రవాణా సేవలకు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వర్షం తీవ్రతను, తుఫాన్ ప్రభావానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేరుగా ప్రజలకు పంపడం ద్వారా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రజలు కూడా అధికార యంత్రాంగానికి, ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి.. అక్కడ అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

