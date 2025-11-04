English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
YS Jagan: వైఎస్ జగన్‌కి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. కాన్వాయ్‌కి ఆక్సిడెంట్, పలువురికి గాయాలు

Ex Cm YS Jagan: వైసీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఇటీవల మొంథా తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలించి.. రైతులను పరామర్శిస్తున్నారు. అయితే జగన్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కాన్వాయ్‌కి స్వల్ప ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:41 PM IST

YS Jagan: వైఎస్ జగన్‌కి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. కాన్వాయ్‌కి ఆక్సిడెంట్, పలువురికి గాయాలు

Accident To Ys Jagans Convoy: వైసీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మంగళవారం కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఇటీవల మొంథా తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలించి.. రైతులను పరామర్శిస్తున్నారు. అయితే జగన్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కాన్వాయ్‌కి స్వల్ప ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

ఉయ్యూరు మండలం గండిగుంట వద్ద జగన్ కాన్వాయ్‌లోని వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. దీంతో పలువురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. జగన్ కాన్వాయ్‌లోని వాహనాలు ఢీకొనడంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటనలో భాగంగా.. విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం పడమట సెంటర్‌కి చేరుకున్న వైఎస్ జగన్‌కి వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు. మహిళలు గుమ్మడి కాయలతో దిష్టి తీశారు. పూలు చల్లుతూ జగన్‌కి ఘన స్వాగతం పలికారు.

పామర్రు నియోజకవర్గం గోపువానిపాలెం చేరుకున్న వైఎస్‌ జగన్‌‌కు కార్యకర్తలు గజమాలలతో ఘన స్వాగతం పలికారు. భారీగా మహిళలు, వృద్ధులు తరలి వచ్చారు. అలాగే ఆకునూరు సెంటర్‌లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి కల్లుగీత కార్మికులు కలిశారు. దీంతో వారు తమ కష్టాలను చెప్పుకున్నారు.

మరోవైపు వైఎస్ జగన్ పర్యటనలో పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. కేవలం 500 మంది, 10 వాహనాలకు మాత్రమే అనుతి ఇచ్చారు. అంతేకాదు.. రామరాజుపాలెం, ఆకుమర్రు, సీతారామపురం, ఎస్.ఎన్ గొల్లపాలెంలో మాత్రమే పర్యటించాలని సూచించారు. ద్విచక్ర వాహనాలకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని ఆంక్షలు పెట్టారు. జగన్ పర్యటనకు రావొద్దని మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మండల, గ్రామ నాయకులకు నోటీసులు ఇచ్చారు.

