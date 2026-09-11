/వైయస్ జగన్ అనూహ్య నిర్ణయం.. పాదయాత్ర వెనక ఉన్న స్కెచ్ ఇదేనా..!!

YSRCP Plan: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాదయాత్ర చేస్తే అధికారంలోకి వస్తామనే విశ్వాసం రాజకీయ నాయకుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. రాజకీయ పరిణామాలపై అవగాహన ఉన్న జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేయబోతున్నట్లు కార్యకర్తల సమావేశంలో ప్రస్తావించారు. అంధ్ర ప్రదేశ్ లో అధికారమే లక్ష్యంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రకు బయలు దేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సంవత్సరం క్రితమే పాదయాత్ర చేయాలనుకున్న జగన్, ఎన్నికలకు ముందుగా పాదయాత్ర చేస్తే మైలేజి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అందుకే వచ్చే యేడాది సెప్టెంబరులోగానీ, అక్టోబరులో గానీ పాదయాత్ర చేయాలని మనసులో మాటను బయటపెట్టారు. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ తన పాదయాత్రపై వివరాలను వెల్లడించారు.
2027లో పాదయాత్ర..
పాదయాత్ర చేయబోతున్నట్లు గతంలోనే ప్రకటించిన జగన్.. తాజాగా ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. 2027లో తన పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని స్పష్టత ఇచ్చారు. గతంలో వైఎస్ జగన్ 2017 నుంచి 2019 వరకు సుధీర్ఘంగా పాదయాత్ర సాగించారు. పాదయాత్రలో ప్రజలతో మమేకం కావడంతో ప్రత్యేక క్రేజును సంపాదించుకున్నారు. ప్రజల్లోకి నేరుగా వెళ్లి ఆత్మీయంగా పలుకరించడంతో వ్యక్తిగతంగా అభిమానం సొంతం చేసుకున్న జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2019 ఎన్నికల్లో ప్రజల ఆధరణతో ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించారు.
ప్రజల నుంచి వచ్చిన అపూర్వ స్పందన, యాత్రలో తెలుసుకున్న సమస్యల ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ హామీలు 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీకి చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించాయి. మళ్లీ అదే సెంటిమెంట్తో 2029 ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా జగన్ ఈ రెండో పాదయాత్రకు సిద్ధమయ్యారు. 2027లో యాత్ర ప్రారంభించి, ఎన్నికల వరకు దాదాపు రెండేళ్లపాటు ప్రజల మధ్యే ఉండాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లడంతో ప్రజానాయకుడిగా గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. ప్రజలు అభిమానాన్ని ఓట్ల రూపంలో 2019నాటి ఎన్నికల్లో మద్ధతుగా నిలిచారు. ఘనవిజయం సాధించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ప్రజాసంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు చేరువ చేయడంలో జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రజారంజక పాలనతో ప్రజలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
పాదయాత్రలో భాగంగా నవరత్నాల ప్రకటన..
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమితో జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పరాజయంతో అధికారంకోసం పాదయాత్రను మంచి మార్గంగా ఎంచుకున్నారు. 2017 నవంబర్ 6న కడప జిల్లా ఇడుపులపాయలో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేరుతో జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన తొలి పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. ఆ యాత్ర 341 రోజులపాటు ఏకధాటిగా సాగి, 3,648 కిలోమీటర్ల దూరం కొనసాగింది. 2019 జనవరి 9న శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో యాత్ర ముగిసింది. ఈ యాత్రలో భాగంగానే ఆయన నవరత్నాలు పేరుతో సంక్షేమ పథకాలను ప్రకటించారు.
ప్రజల్లోకి వెళ్తే ప్రజాధరణ ఉంటుందనే విశ్వాసం..
నియోజకవర్గాల్లో నాయకులను నమ్ముకుంటే ప్రయోజనం లేదని, ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని జగన్ మోహన్ రెడ్డి సమాయాత్తమయ్యారు. 2029 ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు రెండోసారి పాదయాత్ర చేపట్టబోతున్నారు. పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడంతోపాటు ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని జగన్ వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ పాదయాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్, రూట్ మ్యాప్పై స్పష్టత రానుంది. మొత్తం మీద 2029 ఎన్నికల సమరానికి జగన్ ఇప్పటినుంచే పాదయాత్ర 2.O తో సిద్ధమవుతున్న సంకేతాలు పంపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.