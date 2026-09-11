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వైయస్ జగన్ అనూహ్య నిర్ణయం.. పాదయాత్ర వెనక ఉన్న స్కెచ్ ఇదేనా..!!

YS Jagan Padayatra: ఏసీ గదుల్లో సమీక్షలతో సాధ్యంకాదు.. ఏకంగా ప్రజల్లోకే వెళ్లాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ప్రజలతో మమేకం కాబోతున్నారు. ఎన్నికలకు ముందుగా చేపట్టే పాదయాత్రతో ప్రజలనుంచి ఆధరణ లభిస్తోందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం సెప్టెంబరులోగానీ, అక్టోబరులోగానీ పాదయాత్ర చేపట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:55 AM IST
వైయస్ జగన్ అనూహ్య నిర్ణయం.. పాదయాత్ర వెనక ఉన్న స్కెచ్ ఇదేనా..!!
Image Credit: YS Jagan (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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