Happy Birthday Y. S. Jagan: పులి కడుపున పులే పుడుతుంది.. ఆ విషయంలో రాజన్నను మించిన తేజస్సం.. !!

Happy Birthday Y. S. Jagan: నేడు వైసీపీ శ్రేణులకు నిజంగా ఒక పండుగ రోజుగా మారింది. కారణం వైసీపీ అధినేత.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపుట్టినరోజు ఇవాళ. సాధారణంగా చాలా మందికి పుట్టినరోజులు కాలక్రమేణా మరిచిపోతుంటాయి. కానీ వైసీపీ కార్యకర్తలకు మాత్రం తమ నాయకుడి పుట్టినరోజు ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే. వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. పుట్టినరోజు అంటే అభిమానుల్లో సహజంగానే ఓ ఉత్సాహం, ఓ భావోద్వేగం కనిపిస్తుంది.
గత మూడు రోజులుగా జగన్ పుట్టినరోజును ఎలా ఘనంగా జరుపుకోవాలనే అంశం సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారి తీసింది. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి అన్ని సోషల్ మీడియా వేదికలపై జగన్కు సంబంధించిన పోస్టులు, వీడియోలు, రీల్స్ భారీ సంఖ్యలో షేర్ అవుతూ వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు తమ అభిమానాన్ని కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా, విజువల్స్ రూపంలోనూ చూపిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు.
నేడు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పుట్టినరోజును అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వైసీపీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు భారీ కేకులు కట్ చేస్తూ సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ.. పేదలకు అన్నదానం చేస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి.. అవసరమైన వారికి సహాయం అందించడం వంటి కార్యక్రమాలతో పుట్టినరోజును అర్థవంతంగా మలుస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో జగన్కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలు కూడా విస్తృతంగా చర్చకు వస్తున్నాయి. ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? రాజకీయంగా ఆయన ఎందుకు ఇంత ప్రభావవంతమైన నేతగా ఎదిగారు? అనే అంశాలపై అభిమానులు, కార్యకర్తలు తమ అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి వచ్చిన కొన్ని గొప్ప లక్షణాలు జగన్మోహన్ రెడ్డిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు.
పులి కడుపున పులే పుట్టింది అన్న సామెతను గుర్తు చేస్తూ, వైయస్ కుటుంబ వారసత్వాన్ని జగన్ సమర్థంగా కొనసాగిస్తున్నారని వైసీపీ శ్రేణులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి స్పష్టమైన మాటతీరు, మొహమాటం లేని స్వభావం ఉండేదని, ఒకసారి ఏ పని చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే ఎంతటి అడ్డంకులు ఎదురైనా దాన్ని పూర్తి చేసే పట్టుదల ఆయనలో ఉండేదని అభిమానులు గుర్తు చేస్తున్నారు.
అదే లక్షణాలు జగన్లోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు. రాజకీయమైనా, పరిపాలనకు సంబంధించినదైనా, వ్యక్తిగతమైన విషయమైనా ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని అమలు చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గని స్వభావం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉందని అంటున్నారు. ఎన్నికల హామీలు, ప్రత్యర్థుల ఒత్తిళ్లు, విమర్శలు ఏవైనా సరే ఒకసారి కమిట్ అయితే జగన్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోరని అభిమానులు భావోద్వేగంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా జగన్ పేరు వినిపిస్తోంది. అభిమానులు, కార్యకర్తలు తమ నాయకుడిపై ఉన్న అభిమానాన్ని, విశ్వాసాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా బహిరంగంగా వ్యక్తపరుస్తూ, ఈ పుట్టినరోజును మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చుతున్నారు.
