YS Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్యాన్ పార్టీ అధికారానికి దూరమై ఏడాదిన్నర అయ్యింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైనాట్ 175 నినాదంతో జనంలోకి వెళ్లినా జగన్కు ప్రజలు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. కేవలం 11 సీట్లతో మాత్రమే గెలిపించారు. దాంతో అధికారానికి దూరమైన జగన్ కు పార్టీ నేతలను కాపాడుకోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. ఆలోపే నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్ పేరుతో వైసీపీ నేతలను జైలుకు పంపడంతో.. ఎప్పుడు ఎవర్ని అరెస్టు చేస్తారో తెలియని పరిస్థితి. ఇప్పుడు సొంత పార్టీ నేతలను కాపాడుకోవడం జగన్కు కత్తిమీద సాములా మారింది. అందుకే జగన్ పార్టీ నేతలను కాపాడుకునేందుకు రెడ్ బుక్కకు పోటీగా.. డిజిటల్ బుక్ను తీసుకువచ్చారు.. కూటమి నేతలు ఆగడాలను డిజిటల్ బుక్లో నమోదు చేయాలని.. మరో మూడున్నరేళ్ల తర్వాత వచ్చేది వైసీపీ ప్రభుత్వమేనని.. అప్పుడు సప్త సముద్రాల అవతాల దాగున్న వదిలి పెట్టేది లేదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు..
తాజాగా తాడేపల్లిలో వైసీపీ నేతలతో జగన్ విస్తృతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ బుక్ యాప్ను లాంచ్ చేశారు. గతంలో రెడ్ బుక్కు కౌంటర్గా డిజిటల్ బుక్ తీసుకువస్తామని జగన్ ప్రకటించారు. అన్నట్టుగానే డిజిటల్ బుక్ యాప్ను ప్రారంభించారు. ఇందులో అధికారాన్ని అడ్డంపెట్టుకుని రెచ్చిపోతున్న కూటమి నేతల పేర్లు నమోదు చేయాలని జగన్ కోరారు. తాము మళ్లీ అధికారంలోకి రాగానే.. ఎవర్ని వదలిపెట్టమని.. చట్ట ప్రకారం కఠినంగా శిక్షస్తామని హెచ్చరించారు. అలాగే కూటమి సర్కార్ పాలనతో ఇబ్బంది పడ్డ వారికి అండగా ఉంటూ.. వారిని న్యాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. అయితే జగన్ తీసుకువచ్చిన డిజిటల్ యాప్ వైసీపీ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్ నింపుతోంది..
ఇక రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. రెడ్ బుక్ పాలన నడుస్తోంది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో సీఎం చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్ను తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించిన నేతల పేర్లను రెడ్బుక్లో రాశామని లోకేష్ ప్రకటించారు. తాము అధికారంలోకి రాగానే.. రెడ్బుక్లో రాసుకున్న వారి అంతుచూస్తామని హెచ్చిరించారు.. అన్నట్టుగానే చాలామంది వైసీపీ నేతలను కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. మరికొందరు నేతలను కూడా జైలుకు పంపేందుకు సిద్దమయ్యారు. అయితే రెడ్బుక్కు ప్రజల నుంచి అనుమతి ఉందని లోకేష్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు రెడ్బుక్కు కౌంటర్గా డిజిటల్ బుక్ను వైసీపీ తెరిచింది. గతంలో రెడ్బుక్లో కేవలం నారా లోకేష్ మాత్రమే రాసుకున్నారు. కానీ డిజిటల్ బుక్లో ప్రతి వైసీపీ నేత, కార్యకర్త తమకు జరిగిన అన్యాయాలను రికార్డ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. అంటే గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు.. అందరి రికార్డులు డిజిటల్ బుక్లో నమోదు అవుతాయి.. దాంతో మరో మూడేళ్ల తర్వాత. ఇంతకు మించిన అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇక్కడే వైసీపీ నేతలకు ఓ ప్రశ్న వెంటాడుతోంది. రాష్ట్రంలో చాలామంది నేతలు.. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే. ఆ పార్టీలో చేరిపోవడం.. అనవాయితీగా మారింది. దాంతో కేసులు గట్రా ఉండటం లేకపోవడంతో వారంతా సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్తున్నారు. కానీ ఈసారి అలా ఉండే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే.. భవిష్యత్తులో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే.. ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టినా నేతలను ఎవర్ని కూడా ఫ్యాన్ పార్టీలో చేర్చుకునే అవకాశమే లేదని జగన్ క్లారిటీ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితుల్లో ఎవరినైనా చేర్చుకోవాల్సి వచ్చినా.. వారిని నో అబ్జక్షన్ సర్టిఫికెట్ను పార్టీ నాయకులు ఇస్తే.. అప్పుడు ఆలోచిద్దామని చెప్పారట. మొత్తంగా జగన్ నిర్ణయంతో సొంత పార్టీ నేతలు ఖుషీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.