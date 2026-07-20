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పులివెందులను వీడనున్న వైఎస్ జగన్..? కొత్త అడ్డా వెతుక్కోవాల్సిందేనా..?

YS Jagan Pulivendula: వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2029 ఎన్నికల్లో పులివెందుల నుంచి పోటీ చేయలేరా..? డీమిలిటేషన్‌లో పులివెందుల ఎస్సీ నియోజకవర్గంగా మారుతోందా..? రాయలసీమలో జగన్ కొత్త అడ్డా వెతుక్కోవాల్సిందేనా..? ఏపీలో జరగనుంది..?

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 20, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:58 PM IST
పులివెందులను వీడనున్న వైఎస్ జగన్..? కొత్త అడ్డా వెతుక్కోవాల్సిందేనా..?
Image Credit: YS Jagan Pulivendula (Source: Google Gemini AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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పులివెందులను వీడనున్న వైఎస్ జగన్..? కొత్త అడ్డా వెతుక్కోవాల్సిందేనా..?
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