/పులివెందులను వీడనున్న వైఎస్ జగన్..? కొత్త అడ్డా వెతుక్కోవాల్సిందేనా..?

YS Jagan Pulivendula: ఏపీ రాజకీయాల్లో పులివెందుల పేరు చెప్పగానే మొదట గుర్తొచ్చేది వైఎస్ఆర్ కుటుంబమే.. ఈ నియోజకవర్గంలో 1978 నుంచి ఇక్కడ వైఎస్ కుటుంబానిదే ఏకఛత్రాధిపత్యం. దివంగత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఇక్కడి నుంచి ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు సృష్టించగా.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడి నుంచే హ్యాట్రిక్ విజయాలు సాధించారు. 2011లో జరిగిన ఉపఎన్నికలో వైఎస్ఆర్ సతీమణి విజయమ్మ గెలుపొందారు. వైఎస్ఆర్ సోదరులు పురుషోత్తం రెడ్డి, వివేకానంద రెడ్డి కూడా పులివెందుల నుంచి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు. తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఒక్కసారి కూడా పసుపు జెండా ఎగరలేదు.
అయితే రాబోయే 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి ఏపీలో పరిస్థితులు మారిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. వైఎస్ జగన్ తన అడ్డా.. కంచుకోట అయిన పులివెందులను వదిలి మరో కొత్త నియోజకవర్గాన్ని వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి రాబోతోందా..? అనే ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (Delimitation) తరుణంలో ప్రస్తుతం ఈ చర్చ ఊపందుకుంది.
పులివెందుల రిజర్వేషన్ మారుతుందా..?
డీలిమిటేషన్ బిల్ను ఎలాగైనా ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పాస్ చేయించాలని బీజేపీ పట్టుదలతో ఉంది. పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ అయితే.. 2029 ఎన్నికల నాటికి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ గనుక పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉంది. జనాభా ప్రాతిపదికన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ, లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో ప్రస్తుతం ఉన్న నియోజకవర్గాల భౌగోళిక స్వరూపాలు, రిజర్వేషన్లు పూర్తిగా మారిపోతాయి.
ఈ క్రమంలోనే పులివెందుల నియోజకవర్గం ఎస్సీ (SC) రిజర్వ్డ్ స్థానంగా మారే అవకాశం ఉందని లేదా భౌగోళిక సరిహద్దులు మారి కొత్త స్వరూపం సంతరించుకోవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే జరిగితే వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పులివెందుల నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం కోల్పోతారు. అంతేకాకుండా వైసీపీ మరో కీలక నేత పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పుంగనూరు నియోజకవర్గానికి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురుకావచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది.
రాజకీయ ప్రయోజనాలు, జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాలు ఎలా మారిపోతాయో చెప్పడానికి 2008లో జరిగిన పునర్విభజనే పెద్ద ఉదాహరణగా చెబుతున్నారు రాజకీయ పరిశీలకులు. బద్వేల్ నియోజకవర్గం 2004 ఎన్నికల వరకు కడప జిల్లాలో జనరల్ స్థానంగా ఉండేది. కానీ 2008 డీలిమిటేషన్ తర్వాత అది ఎస్సీ రిజర్వ్డ్గా మారిపోయింది. అదేవిధంగా చిత్తూరు పార్లమెంట్ 2009 ఎన్నికల ముందు వరకు జనరల్ స్థానంగా ఉండేది. డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఎస్సీ రిజర్వ్డ్గా మారింది. అప్పడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా నియోజకవర్గాల మార్పు జరిగిందనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా.. డీలిమిటేషన్లో తమకు రాజకీయంగా లబ్ధి చేకూరేలా.. వైసీపీని దెబ్బతీసేలా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసే అవకాశం లేకపోలేదని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు అనేది పూర్తిగా కేంద్ర పార్లమెంట్ పరిధిలోని అంశం. గతంలో ఈ బిల్లు ముసాయిదా చర్చకు వచ్చినా.. పార్లమెంట్లో రాజ్యాంగ సవరణకు అవసరమైన పూర్తి మెజార్టీ లభించకపోవడంతో ఆమోదం లభించలేదు. అయితే ప్రస్తుతం మారిన రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ఎలాగైనా ఆమోదింపజేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును చట్టంగా మార్చి.. 2029 ఎన్నికల నాటికి దేశవ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పూర్తి చేస్తే మాత్రం ఏపీ రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా వైఎస్ జగన్ రాజకీయంగా కొత్త నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాల్సి రావొచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.