YS Jagan Mohan Reddy: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా దిగజారిపోయాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. గంజాయి, మద్యం అక్రమ రవాణాను అరికట్టాల్సిన పోలీసుల వాహనంలోనే అవి లభించడం రాష్ట్రంలో దారుణ పరిస్థితులకు నిదర్శనమన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారని నిలదీశారు. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి మండలం శంఖవరప్పాడు వద్ద జరిగిన ఘటనను ఒక్క అంశంగా కొట్టిపారేయలేమన్నారు. వ్యవస్థలను ప్రజల రక్షణ కోసం కాకుండా రాజకీయ కక్షసాధింపులకు, రెడ్బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయడానికి, ఎమ్మెల్యేల వసూళ్లకు వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. వ్యవస్థలను స్వార్థ రాజకీయాలకు వాడుకుంటే ఎంతగా భ్రష్టుపడతాయో ఈ ఘటనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని తెలిపారు. హే రామ్.. అంటూ వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ చేశారు.
ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసు వ్యవస్థలోనే, అక్రమాలను అడ్డుకోవాల్సిన యంత్రాంగంతోనే అక్రమాలు చేయిస్తుంటే, వాటిలోనే అవినీతి చోటుచేసుకుంటే ప్రజలు ఎవరిని నమ్మాలి..? ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి..? అని వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న డ్రైవర్తో ఇద్దరు ఎస్సైలు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఆటోను ఢీకొట్టిందని.. ఆ కారు డిక్కీలో గంజాయి, మద్యం, పోలీసు యూనిఫాం దొరికిందన్నారు. ఈ ఘటనను స్థానిక ప్రజలే జర్నలిస్టులుగా మారి వీడియో తీస్తుంటే.. మరో సీఐ వచ్చి కేసులు పెడతామని బెదిరించడం పాలనా వైఫల్యానికి నిదర్శనమన్నారు. 'వీడియోలు తీయొద్దు.. కేసులు పెడతాం..' అని అక్కడకు చేరుకున్న మరో సీఐ, బెదిరిస్తున్నారంటే పాలనలో పరిస్థితి ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థమవుతోందన్నారు.
ఈ పోలీసు అధికారులు నిర్వహించిన ప్రైవేట్ పార్టీల్లో పలువురు టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారని.. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత వారిని అక్కడి నుంచి తప్పించారనే సమాచారం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందన్నారు. అధికార పార్టీ నేతలతో పోలీసులు కుమ్మక్కైతే ఇక స్టేషన్లలో నిష్పక్షపాత విచారణ ఎలా జరుగుతుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. కేవలం నీతి కబుర్లు చెబుతూ కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవస్థలను విషపూరితం చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై వేధింపులు ఆపి, శాంతిభద్రతలు, పోలీసు వ్యవస్థ ప్రక్షాళనపై దృష్టి పెట్టాలని హితవు పలికారు. ఈ వ్యవహారాన్ని మీడియా బలంతో కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయకుండా.. తప్పు చేసిన వారిపై నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నిజాలను బయటపెట్టిన ప్రజలపై, వీడియోలు తీసిన వారిపై ఎలాంటి వేధింపులకు పాల్పడవద్దని కోరారు.
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