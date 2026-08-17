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పోలీసుల కారులోనే గంజాయి, మద్యం.. చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్ జగన్ ఫైర్

YS Jagan Mohan Reddy: "రక్షించాల్సిన పోలీసుల కారులోనే గంజాయి, మద్యం దొరికితే ఇక ప్రజలు ఎవరిని నమ్మాలి..? ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి..?" అంటూ ఏపీ కూటమి సర్కార్‌పై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. ప్రకాశం జిల్లాలో ఇద్దరు ఎస్సైలు ప్రయాణిస్తున్న కారు గంజా, మద్యంతో దొరికిన ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ.. రెడ్‌బుక్ రాజ్యాంగం అమలు కోసం వ్యవస్థలను దిగజార్చారని మండిపడ్డారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:26 PM IST
పోలీసుల కారులోనే గంజాయి, మద్యం.. చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్ జగన్ ఫైర్
Image Credit: YS Jagan Mohan Reddy (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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పోలీసుల కారులోనే గంజాయి, మద్యం.. చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్ జగన్ ఫైర్
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