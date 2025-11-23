English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
YS Jagan- KTR: ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ఆర్సీపీ అధినేత వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డితో తెలంగాణ మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ భేటి రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వీళ్లిద్దరి కలయిక ఇపుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ వేడిని రాజేస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:12 AM IST

YS Jagan- KTR: YS జగన్ తో కేటీఆర్ భేటీ..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ హీట్..

YS Jagan- KTR:  కొన్నేళ్లు ముందు వరకు వైయస్ జగన్, కేటీఆర్  తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలో తిరుగులేని అధికారం చెలాయించారు. అధికారం, మందీ మార్భలంలో అంతా హడావుడి. రెండేళ్ల ముందు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ అధికారం కోల్పోయి.. రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో  కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి బీఆర్ఎస్ కు గ్రహణం పట్టిందనే చెప్పాలి. కేసీఆర్ రాజకీయంగా యాక్టివ్ గా లేకపోవడం.. 2023 తెలంగాణలో జరిగిన  రెండు ఉప ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఓడిపోవడంతో ఒకింత నైరాశ్యంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది. ముందుగా కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో ఆ సీటును కోల్పోయిన బీఆర్ఎస్.. రీసెంట్ గా జూబ్లీహిల్స్ లో మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ సర్వశక్తులు ఒడ్డింది. అయినా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార, ధన బలం ముందు తేలిపోయింది. ఈ ఓటమికి తానే పూర్తి బాధ్యత వహిస్తానని కేటీఆర్ ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు. 

అంతేకాదు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీనే ప్రత్యామ్నాయంగా చూస్తున్నరని చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. వారి పై అనర్హత వేటు కోసం బీఆర్ఎస్ న్యాయ పోరాటం చేస్తుంది. గతంలో కేసీఆర్ ఎలా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను తన పార్టీలో చేర్చుకొని విలీనం చేసుకున్నారో.. అదే ఫార్ములా ను రేవంత్ అనుసరించారు కానీ పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదనే చెప్పాలి. త్వరలో దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి స్పీకర్ వేటు వేసే ముందు రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నారు. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు 2019 నుంచి 2024 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి .. గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమి ముుందు తేలిపోయింది. అంతేకాదు ప్రతిపక్ష స్థానం దక్కకుండా ఆ పార్టీ కేవలం 11 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఓ రకంగా రాజకీయంగా గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో విపక్షంలో ఉన్న ఇద్దరు కీలక నేతలు వైసీపీ అధినేత జగన్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ భేటి కావడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇద్దరూ సన్నిహితంగా మాట్లాడుకుంటూ కనిపించిన ఫొటో ఒకటి  సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ క్రమంలో వైసీపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్య రాజకీయానికి సంబంధించి పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.గతంలో జగన్ గెలవడానికి.. బాబు ఓడిపోవడానికి పరోక్షంగా సహకరించారు కేసీఆర్. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు యువ నేతలు భేటి కావడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాక రేపుతోంది. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

YS Jagan Mohan ReddyKTRysrcpbrsJagan with KTR

