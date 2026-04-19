YS Jagan On Pawan Kalyan: స్వరం మార్చిన వైసీపీ అధినేత..జగన్ నోట డిప్యూటీ సీఎం మాట..వైఎస్ జగన్ ఎమోషనల్ ట్వీట్!

YS Jagan On Pawan Kalyan Health: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కి తాజాగా సర్జరీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే పవన్ కళ్యాణ్ అస్వస్థతకు గురైన నేపథ్యంలో ఆయన్ని హుటాహుటిన హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత సర్జరీ అవసరమని వైద్యులు సూచించడంతో వెంటనే సర్జరీ చేశారు. అయితే ఇదే విషయమై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. ప్రతిపక్ష నేత, వైసీపీ అధినేత జగన్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం పూర్తిగా మెరుగవ్వాలని వారు ఆశించారు.
అయితే వైసీపీ అధినేత జగన్ స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పేరుగానీ, ఆయన పార్టీ గురించి ప్రస్తావించేందుకు ఇష్టపడలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ని గతంలో జగన్ దత్తపుత్రుడు అంటూ పరోక్షంగా సంభోధించేవారు. అధికారంలో ఉన్న అన్ని రోజులు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ప్రస్తావించేందుకు ఇష్టపడని జగన్.. ఇప్పుడు స్పెషల్గా పవన్ కళ్యాణ్ను ఆయన పేరుతో జగన్ ట్వీట్లో ప్రస్తావించడంతో ఇప్పుడు ఇరు పార్టీల నేతలు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
Wishing @PawanKalyan Garu a speedy and complete recovery following his surgery. Get well soon!
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 19, 2026
2024 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పవన్ కళ్యాణ్కు అభినందనలు తెలిపేందుకు వైఎస్ జగన్ ఇష్టపడలేదు. కానీ, ఇప్పుడు ఈ ఘటన మరింత చర్చ మారింది. కూటమిలో ఉన్న పార్టీలు బలంగా ఉండడంతో రానురాను అధికారానికి దూరమైపోతామేమో అని అటు వైసీపీ నేతలు కూడా అంతర్గతంగా చర్చించుకుంటున్నారు.
అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూటమిని విడగొట్టాలని వైసీపీ గతంలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇలాంటి రాజకీయ ప్రణాళికల్లో భాగంగా జనసేనకు దగ్గరైతే బాగుంటుందని ఎప్పటి నుంచో వైసీపీ సీనియర్ నేతలు చెబుతున్న సత్యమిది. తాజాగా జరిగిన పరిణామాలతో జనసేతతో కయ్యం కంటే వియ్యం బెటర్ అని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎన్నికల ముందు పవన్ కళ్యాణ్ ను వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో విమర్శలు చేసిన వైసీపీ పార్టీ.. ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పేరు ఎత్తేందుకు కొంత ఆలోచిస్తున్న మాట వాస్తవమే. ఇప్పుడు అధికారం కోల్పయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ను వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం మానేసి.. సానుకూలంగా ఉంటే కనీసం వైసీపీ పార్టీపై నెగెటివిటీ తగ్గుతుందని వైసీపీ నేతలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఏది ఏమైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం బాగుపడాలని వైసీపీ అధినేత చేసిన ట్వీట్పై ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
Spoke to Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Shri Pawan Kalyan Garu and enquired about his well-being. He is remarkably courageous and I am sure he will recover very soon. Praying for his good health.@PawanKalyan
— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
డిప్యూటీ సీఎంకు ప్రధాని మోదీ సందేశం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కు జరిగిన సర్జరీపై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. ఇదే విషయమై మోదీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు మోదీ ట్వీట్లో స్పష్టం చేశారు. పవన్ యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. పవన్ లాంటి ధైర్యవంతులు, త్వరగా కోలుకుంటారనే నమ్మకం తనకు ఉన్నట్లు మోదీ చెప్పుకొచ్చారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
