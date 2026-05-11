YS Jagan Padayatra 2.0 News: విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో హీట్ పెంచేలా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ, అటు అధికార పక్షం.. ఇటు ప్రతిపక్షం వ్యూహప్రతివ్యూహాలతో సిద్ధమవుతున్నాయి.
లండన్ టూర్ ముగించుకుని బెంగళూరు చేరుకున్న జగన్, మంగళవారం తాడేపల్లికి రానున్నారు. 2024 ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతంపై ఇప్పటివరకు పెద్దగా దృష్టి సారించని ఆయన, ఇకపై పూర్తిస్థాయిలో రంగంలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
మే 13న ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పార్టీ ముఖ్య నేతలతో జగన్ భేటీ కానున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధానంపై చర్చించనున్నారు. వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా జూలై 8, 9 తేదీల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ప్లీనరీని నిర్వహించాలని కేడర్ నుంచి ఒత్తిడి వస్తోంది.
దీనిపై ఈ సమావేశంలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. గతేడాది వాయిదా పడుతూ వస్తున్న జిల్లాల పర్యటనలు, కార్యకర్తల సమావేశాలను తక్షణమే ప్రారంభించే దిశగా జగన్ మొగ్గు చూపుతున్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తల జాబితాను ఖరారు చేసి, ఎన్నికల మూడ్లోకి పార్టీని తీసుకెళ్లడం జగన్ ప్రధాన లక్ష్యం.
ఒకవైపు జగన్ వ్యూహాలు సిద్ధం చేసుకుంటుంటే, మరోవైపు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొన్ని కీలక మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నివాసాలకు ప్రధాని వెళ్లడం కూటమి బలాన్ని చాటుతోంది.
అదే విధంగా ఈ నెలాఖరులో నెల్లూరు వేదికగా మహానాడు నిర్వహించేందుకు టీడీపీ సిద్ధమైంది. దీని ద్వారా రెండేళ్ల పాలన విజయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి జగన్ మళ్లీ పాదయాత్ర చేపట్టే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. దానికి ముందుగా పార్టీ కేడర్లో జోష్ నింపడం ఇప్పుడు అనివార్యంగా మారింది.
రెండేళ్ల కూటమి పాలన పూర్తవుతున్న తరుణంలో, విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయి పోరాటాలకు జగన్ సిద్ధమవుతున్నారు. ప్లీనరీ ద్వారా కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపి, వచ్చే ఏడాది పాదయాత్రకు పునాది వేయడమే జగన్ తదుపరి వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook