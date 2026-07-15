/Mudragada Padmanabham: పాడె మోసిన వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభంకు ఘన నివాళులు.. వీడియో..

YS Jagan pays final tribute to Mudragada Padmanabham: మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభంకు చివరి సారిగా చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలి వచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడీలోని ఆయన నివాస ప్రాంగణంలో అంతిమ సంస్కారాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ క్రమంలో ముద్రగడ భౌతిక కాయానికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అంతిమ యాత్రలో పాడెను మోసి ముద్ర గడ పట్ల తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. పలు మార్లు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ముద్రగడ కుటుంబాన్ని కూడా ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు.
ముద్రగడ గారి అంతిమ యాత్రలో గౌరవంగా భుజం అందించి పాడె మోసిన వైయస్ జగన్..!! 🙏🏻😢 #YSJagan #TheAndhraVoice #mudragadapadmanabham pic.twitter.com/eBE6gCORPw
— THE ANDHRA VOICE (@TheAndhraVoice) July 15, 2026
ముద్రగడ పార్థివ దేహానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖులు, ప్రజలు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి నివాళులర్పించారు. ముద్రగడ పార్థిక దేహంను ఆయన కోరిక మేరకు ఖననం చేశారు. ఈ విధంగా కాపు నేత అంతిమ సంస్కారాలు ముగిశాయి.
అంతకు ముందు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ముద్రగడ అంతిమ సంస్కారాలపై వివాదం రాజుకుంది. మరోవైపు ఆయన కూతుర్ని సైతం చూసేందుకు ముద్రగడ చివరి చూపులకు అనుమతించక పోవడం పెద్ద వివాదంగా మారింది. దీంతో భారీగా పోలీసులు చేరుకుని అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత చేపట్టారు.
మరోవైపు జగన్ కాకినాడ జిల్లాలో ముద్రగడ అంతిమ యాత్రలో రావడంతో పెద్ద ఎత్తున తోపులాట చోటు చేేసుకుంది. ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ ను కార్యకర్తలు తోసేయడంతో ఆమె కింద పడిపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని పరిస్థితిని చక్క దిద్దారు.
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