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Mudragada Padmanabham: పాడె మోసిన వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభంకు ఘన నివాళులు.. వీడియో..

Ys Jagan: ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల్లో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్నారు. అంతే కాకుండా పాడెను మోసి మరీ ఘన నివాళులు అర్పించారు. కాపు ఉద్యమ నేత అస్తమయంతో ఏపీవ్యాప్తంగా అభిమానులు భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:03 PM IST
Mudragada Padmanabham: పాడె మోసిన వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభంకు ఘన నివాళులు.. వీడియో..
Image Credit: ysjaganatmudragadafuneral

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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