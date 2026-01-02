Chandrababu Gift: రైతులకు చంద్రబాబు న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌.. పంపిణీ ప్రారంభించిన సీఎం

Patta Pass Books: ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. ఇన్నాళ్లు తీవ్ర రాజకీయ వివాదం రేపిన పట్టా పాసు పుస్తకాలను కొత్తగా పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చిత్రాన్ని తొలగించి కొత్తగా రాజముద్రతో కూడిన పట్టా పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం అందించే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టింది. కొత్త సంవత్సర కానుకగా రైతులకు పాస్ పుస్తకాలు అందిస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. సంక్రాంతి పండుగలోపు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రాజముద్రతో రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ నూతన సంవత్సర కానుక అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపణీపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో నాటి సీఎం ఫొటోలతో భూమి హక్కు పత్రాల పంపిణీ చేయగా.. నాటి ప్రభుత్వ చర్యలపై ప్రజల అసంతృప్తి నేపథ్యంలో.. రీ సర్వే తప్పులను సరిదిద్ది కొత్త పాసుపుస్తకాలు ఇస్తామని కూటమి హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్లుగానే రాజముద్రతో కొత్త పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రీ సర్వే పూర్తయిన గ్రామాల పరిధిలో 22 లక్షల కొత్త పాసు పుస్తకాల పంపిణీ ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు. జనవరి 2వ తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు పాసు పుస్తకాలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడతామని వెల్లడించారు. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల చేతుల మీదుగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపిణీని ప్రారంభించారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమంతో వేలాది గ్రామాల్లో సంబరంగా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ ప్రారంభమైంది. వైఎస్ జగన్ బొమ్మతో ఉన్న పాసు పుస్తకాల స్థానంలో రాజముద్ర ఉన్న పాసుపుస్తకాలు పంపిణీపై రైతుల నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా పాసుపుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమంపై మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్పరెన్స్ నిర్వహించారు. పాసు పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రికి రెవెన్యూ శాఖా మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'రాజముద్రతో కొత్త పాసుపుస్తకాల పంపిణీ రైతులకు నూతన సంవత్సర కానుక. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీని ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోంది. గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలతో ప్రతి గ్రామంలో రెవెన్యూ సమస్యలు ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్నాయి. వివాదాలు లేని స్థలాలను కూడా రీ సర్వే పేరుతో అడ్డదిడ్డంగా చేసి వివాదాస్పదం చేశారు' అని వెల్లడించారు.
'భూమే ప్రాణంగా బతికే రైతులకు భూ సమస్యలు లేకుండా చేయడం మన లక్ష్యం. గత ప్రభుత్వం అసంబద్దంగా తెచ్చిన ల్యాండ్ టైటలింగ్ యాక్ట్ రద్దుతో ప్రజలకు అభద్రతను దూరం చేశాం. నేడు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ ప్రతి ఇంట్లో కొత్త సంతోషాన్ని తెస్తోంది' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పాసుపుస్తకాలపై తమ బొమ్మలకు నాటి పాలకులు రూ.22 కోట్లు తగలేశారని గుర్తుచేశారు. ప్రజలకు భూ వివాదాలు లేకుండా చేయడం అనేది ప్రథమ కర్తవ్యం కావాలి... నిర్థిష్ట సమయాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేయాలని సూచించారు. మంత్రులు, జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ విషయంలో ఎక్కువ చొరవ తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
