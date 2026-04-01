Ys Jagan press meet over Andhra Pradesh Amaravati capital controversy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కూటమిపై అమరావతి రాజధానిపై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. ఇటీవల అసెంబ్లీలో అమరావతి రాజధానిపై తీర్మానం చేయడంను మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు. ఇది కేవలం డైవర్షన్ మాత్రమే అంటూ కూటమిపై ఆరోపణలు చేశారు.
అమరావతి పేరిట అప్పులు తీసుకొచ్చి స్కామ్ లు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. పరిపాలన అంటే చంద్రబాబు దృష్టిలో, విచ్చలవిడి అవినీతి, దోపిడీ మాత్రమే అంటూ విమర్శలు చేశారు.
రాజధాని పేరిట పట్టపగలు కూటమి సర్కారు దోపిడికి తెరతీసిందన్నారు. అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు చేసిన కొత్త డ్రామాగా వైఎస్ జగన్ అభివర్ణించారు. అదే విధంగా.. రాజధానిమీద తీర్మానం అవసరం లేదని ప్రభుత్వంలోని మంత్రి పార్థసారథే చెప్పారని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా.. రాజధాని అనే పదం రాజ్యాంగంలో లేదని, సీట్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ మాత్రమే ఉందన్నారు. ఈ వాస్తవాన్ని ఎవ్వరూ మరిచిపోవద్దని జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజధాని అనేది రాష్ట్రాల ఇష్టం అని, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి పాత్ర లేదని కేంద్రమే అధికారికంగా హైకోర్టులో చెప్పిందన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
గతంలో 2000 సంవత్సరంలో ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయని వివరించారు. ఆ రాష్ట్రాలకు రాజధానులు కేంద్రం నిర్ణయిస్తే వచ్చాయా అంటూ కూటమిని నిలదీశారు. ఎవ్వరికీ వర్తించనవి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు మాత్రమే ఎందుకు వర్తిస్తున్నాయని చంద్రబాబును ఏకీపారేశారు. పగ్గాలు చేపట్టి ఇన్ని నెలలు గడుస్తున్న లక్షల ఎకరాల అమరావతిలో ఇంతవరకూ కట్టింది ఎంత అని జగన్ సీరియస్ అయ్యారు. అసలు నిజంగా అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యిందా?.. అంటూ మండిపడ్డారు.
ఏ దేశం వెళ్తే ఆ బొమ్మ చూపించారని, కనీసం భూములు ఇచ్చిన రైతులకు చెప్పిన హామీలైనా నెరవేర్చాడా?.. అంటూ కూటమిపై పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు. మొదట తీసుకున్న 50వేల ఎకరాలకే దిక్కు లేదన్నారు. ఈ 50 వేల ఎకరాల్లో రోడ్లు, కరెంటు, వాటర్, డ్రైనేజీ, వీటి కల్పనకే అయ్యే ఖర్చు రూ.లక్ష కోట్లని చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు సడన్గా మరో 50 వేల ఎకరాలు ఎందుకు పెంచారని సడన్గా మాస్టర్ ప్లాన్ ఎందుకు మారుస్తున్నారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
దీనివల్ల అదనంగా మరో రూ.లక్ష కోట్లు పెరిగిందని అన్నారు. దీన్ని పెట్టడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందని, ఎన్ని దశాబ్దాలు పడుతుందని కూటమిపై సెటైర్లు వేశారు. అంతే కాకుండా..ఈ 2 లక్షల కోట్లు ఎంతకు పెరుగుతుందని, 50 వేల ఎకరాల్లో వరల్డ్లోనే BEST రాజధాని అన్నారని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. ఎక్కడా లేని విధంగా cost per sft, ఏకంగా రూ.11వేలు నుంచి రూ.14వేలు ఎందుకు, పెరిగిందని చంద్రబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అసలు ఈ ప్రశ్నలకు అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పారా అంటూ ఏకీపారేశారు.
కేవలం జగన్ను, వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని దుమ్మెత్తి పోయడానికి, బూతులు తిట్టడానికి మాత్రమే అసెంబ్లీని వాడుకున్నారని వైఎస్ జగన్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. చట్టసభలో భాగమైన కౌన్సిల్ను ఎందుకు పిలవలేదని ప్రశ్నించారు.
ఏ చట్టాన్నైనా చట్ట సభలు తయారు చేయగలవు, ఆ చట్టాలను సవరించగలవు. ఇది వాస్తవమన్నారు. కానీ ప్రజలను మభ్యపెట్టేలా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ బిల్డప్ ఇస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. అవినీతి నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికే ఈ డ్రామాలు అంటూ కూటమిపై పాలనపై వైఎస్ జగన్ తీవ్రంగా స్పందించారు.
